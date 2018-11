Siguen Chivas en caída libre

Con este resultado, el equipo de Guadalajara está virtualmente eliminado en la lucha por el campeonato

Las Chivas dejaron ir una ventaja de 2-0 en Puebla y cerraron un empate que los deja virtualmente eliminadas en la lucha por el campeonato.

Puebla se hizo de la pelota rápidamente, buscó conectar pases y dar una salida limpia del balón desde su portería. Chivas, por su parte, estuvo más replegado en medio campo, cerró espacios y estuvo atento a interceptar un pase de La Franja para salir en un ataque directo. Y el plan funcionó para el Rebaño Sagrado.

Al minuto 5, Isaac Brizuela le robó la pelota a Daniel Arreola en las afueras del área poblana, punteó para Alan Pulido y el 9 de Chivas definió cruzado de derecha para anotar el primer gol del partido.

Los camoteros aún no lograban restablecer su ataque cuando recibieron el segundo golpe del chiverío.

Al 10′, Jair Pereira cabeceó en el centro del área un tiro de esquina cobrado por Walter Gael Sandoval y, tras un leve desvío de Chumacero, la pelota se coló al fondo de la portería poblana. Chivas se puso arriba 2-0.

El conjunto de Enrique Meza se volcó hacia el frente en busca de acortar la distancia en el marcador; Cavallini disparó mal dentro del área, al 13′, mas Jair Pereira estuvo atento para el rechace.

El ex atlista Diego Cruz intentó sorprender al Rebaño con un disparo fuera del área que pasó cerca de la portería de Raúl Gudiño, sin embargo, los intentos locales no fueron eficaces. Chivas se fue al descanso con ventaja de 2 goles.

Para la segunda parte, el Puebla salió decidido a hacer valer su localía, contrario a un Guadalajara que dejó todo rastro de futbol en el vestuario.

Al minuto 49, Luis Robles aprovechó un rebote dentro del área chica de las Chivas para hacer el 2-1 y, con un golazo de tiro libre, Arreola emparejó el marcador 2-2.

Al Guadalajara le llovió sobre mojado. Perdió una ventaja de 2 goles y al 66′ Pulido se fue expulsado tras una agresiva entrada sobre Arreola, que fue revisada por el VAR.

José Cardozo envió al campo a Mario de Luna y colocó a 5 defensores para rescatar el empate.

Las Chivas lograron cortar los ataques de La Franja gracias a una destacada actuación de Raúl Gudiño, más dejaron escapar dos puntos que las pudieron mantener en la pelea por la Liguilla.

A falta de que se complete la Jornada 15, las Chivas tiene un pie fuera de la Fiesta Grande, pues se ubican en el lugar 12 general, con 17 puntos, a cinco del último boleto para pelear el campeonato.