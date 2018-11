Rememora Paco Ignacio Taibo II el 68

El escritor recordó que fueron 123 días del movimiento estudiantil que transformó la historia de México

“Yo vengo del 68, el 68 me hizo, me formó, me construyó, me juramentó, me dio un proyecto de futuro, un destino, me cargó con una loza en la espalda de obligaciones morales, me convirtió en un eterno opositor del régimen que dominó México durante tantos años”, declaró Paco Ignacio Taibo II.

Y agregó: “el 68 que tengo en mi memoria y en los libros que he escrito no es el del 2 de octubre, el del momento luctuoso, es el de 123 días de movimiento estudiantil, de una riqueza notable, es el que me gusta tener en la memoria y el que cultivo. Y aunque la memoria se va enmoheciendo con el paso del tiempo, eso no implica que algunas historias se queden clavadas en tu vida para siempre”.

El escritor y próximo titular del Fondo de Cultura Económica señaló lo anterior durante la conferencia que este día impartió en el marco del Foro México 68-18, y destacó también que el aniversario ha estado reviviendo los debates y la reflexión, pero que mucha de la difusión ignora que el 68 es un movimiento social con raíces profundas entre los estudiantes.

Ante la concurrencia reunida en el Teatro Emiliana de Zubeldía reveló que su temor es que el “68” pase a ser parte de los mitos fundacionales de la nueva república, en términos de desaparición de contenidos, pero que afortunadamente en las más de una decena de participaciones que ha tenido a lo largo de este año en reuniones reivindicativas, ha vibrado de nuevo el espíritu y el estilo del movimiento.

Durante su conferencia, organizada por el Colectivo 68-18, así como instancias y áreas académicas del alma mater, y tras contar algunas anécdotas, declaró que él no fue un gran dirigente, porque en realidad no los hubo, pero que sí fue miembro del Comité de Huelga en Ciencias Políticas y participó como brigadista en el movimiento.

“Escribí un libro que se llama 68, donde conté anécdotas que desde mi punto de vista enriquecían la visión realista de base del movimiento. Ahí está, lo tengo integrado en la columna vertebral. Mis compañeros, mis amigos mis fantasmas, mis memorias me tienen donde estoy, y tiene a toda una generación donde estamos”, mencionó el activista.

Al inicio de su charla, tras la presentación que hizo el académico Jorge Taddei Bringas, Paco Ignacio Taibo II dijo que lo unen a Sonora emociones más fuertes que la que pueden significar los kilómetros y la lejanía.

“Aquí hice guardia en una huelga universitaria, rodeado de granaderos; aquí recorrí los pueblos yaquis uno por uno, con 42 grados a la sombra, aquí hablé para reconstruir la historia del genocidio porfirista contra los yaquis, entre otras actividades, por eso me da gusto volver con ustedes”, expresó el también periodista.

El prolífico escritor y fundador de Para Leer en Libertad, A.C., proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México, aprovechó la oportunidad para anunciar que junto con miembros del equipo que formarán parte del Fondo de Cultura Económica, decidió integrar El mundo del libro, y que muy pronto llegarán a esta ciudad libros económicos y que además se regalarán un millón de obras editoriales.

“Vienen tiempos nuevos, nos lo ganamos, y el 68 es nuestro referente, de ahí venimos, aunque no hayamos nacido en ese glorioso año.

“Nosotros, los dinosaurios, tenemos muy buena memoria por dos cosas: porque no habrá perdón ni olvido, y porque nuestra memoria es la memoria del agravio, de la lucha, de la continuidad”, apuntó.