Ovacionan a Yuri en “Cats”

En su debut en los musicales, la cantante Yuri recibió el premio Arlequín durante el estreno a invitados especiales de la obra Cats, en la que arrancó gritos y una ovación de pie por parte del público.

“Quiero agradecer principalmente a Dios, él me ha cumplido todos mis deseos, en su tiempo, también a todo el elenco de la obra, ellos hacen este proyecto, yo sólo soy la cereza del pastel.

“Quiero recalcar mi agradecimiento a una mujer que me arropó, me aconsejó, ella es la verdadera Grizabella. Es una gran compañera que me dio todos los detalles para hacer este personaje, sé que me falta mucho, sé que voy caminando en este sueño, gracias Natalia Sola, gracias amiga por ser compañera, darme tu tiempo y hacer de mí lo que soy ahora como actriz”, afirmó la veracruzana sobre el escenario del Teatro Centenario Coyoacán, al finalizar la obra.

La obra narra la reunión de una manada de gatos en un callejón de la ciudad, y cuentan la historia de alguno de ellos mientras abordan temas como el amor, el compañerismo, la unión y el rechazo.

Minutos después del inicio de la obra, el público brindó una ola de aplausos al ver a la cantante Yuri salir al escenario caracterizada en el personaje de Grizabella, una gatita en mal estado que regresa al callejón luego de haber probado suerte fuera de éste, sin éxito alguno.

Jorobada, con un aspecto desgarrador es como Grizabella desfila por el callejón. El rechazo es inminente, los demás gatos no quieren estar cerca de ella; al ver esto, se aleja.

La fiesta en el basurero continuó, más de 20 artistas en escena interpretaron temas como “Canto Jelical para un Gato Jélico”, “El Bautizo de un Gato”, “La Gata Bombonnachona”, “Grizabella, la Flor Sensual”, “El Viejo Gatusalém”, entre otras.

Temas como “La Incierta Felicidad”, “El Edén Sideral”, “El Mágico Micifustófeles” y “Recuerdo” marcaron el final de la puesta en escena, que duró más de dos horas.

Cats, producida y dirigida por Gerardo Quiroz se presenta de jueves a domingo en el Teatro Centenario Coyoacán, con las actuaciones de Yuri, alternando personaje con Natalia Sosa, Juan Carlos Casasola, Enrique del Olmo, Lalo Manzano, Raúl Coronado, Wendy Braga, Marco Salazar, entre otros.