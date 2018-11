Katy Perry interpreta tema del musical de Broadway ‘Dear Evan Hansen’

Katy Perry quedó maravillada con el musical de Broadway ‘Dear Evan Hansen’ al punto que hizo su propia versión del tema principal. La cantante grabó la canción para incluirla en el disco de lujo del musical ganador del Tony.

Curiosamente, Perry envió un comunicado explicando que el año pasado vio el espectáculo por primera vez y cómo se relacionó con él.

“El 29 de abril de 2017 fui a ver Dear Evan Hansen en Broadway y me transformó emocionalmente para siempre. En mi propia vida, he luchado con la depresión, y al igual que muchos, siempre sintiéndome sola en la batalla de querer pertenecer…”

Esa noche, me llamó especialmente la atención la canción ‘Waving Through A Window’. Se incorporó el aislamiento mental con el que a veces he luchado. Así que cuando mis amigos Benz Pasek y Justin Paul vinieron a mí y me preguntaron si me gustaría grabar la canción, no sólo para ayudar a lanzar la gira nacional sino para continuar la conversación en la salud mental y todas sus complejidades, salté dentro. Espero que esta canción les ayude a saber que no están solos, y que estoy renunciando a volver a ti”.

