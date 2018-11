Forman Embajadores de Ciencia

El encargado de despacho de la SEC, Víctor Guerrero, destacó que esta estrategia resultó de las reuniones plenarias de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México

Para formar líderes que promuevan la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en sus comunidades, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en coordinación con el Arizona Technology Council, implementó el programa Embajadores de Ciencia, anunció Víctor Guerrero González.

El encargado de despacho de la SEC destacó que esta estrategia resultó de las reuniones plenarias de las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-México, donde se firmó un Acuerdo de Colaboración entre ambas instancias para fortalecer la formación de los jóvenes y el intercambio de experiencias.

Indicó que la primera generación se conforma por 14 estudiantes de educación Básica y Media Superior, de escuelas públicas y privadas, quienes ya implementan proyectos específicos en sus planteles.

Carlos Valente Gutiérrez Fragosa, Director General de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la SEC, explicó que en julio participaron en un campamento de liderazgo organizado por la Universidad Estatal de Arizona.

En ese evento, comentó, las alumnas Andrea Acuña Quiroz, de Cobach Reforma y Luz Kimberly Jiménez Moreno, de la Secundaria No. 33, fueron seleccionadas para participar en la Primera Cumbre Internacional de Ciencia, que se realizó del 7 al 12 de octubre en Washington D.C, Estados Unidos.

El Programa, reiteró, tiene como objetivo crear una red de enlaces de los diversos líderes en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y crear conciencia acerca del abanico de opciones de entre cuales elegir una carrera.

Gutiérrez Fragosa atestiguó la primera reunión de gabinete de los Embajadores de Ciencia, donde expusieron los avances de los trabajos realizados y los proyectos que están por desarrollar en sus comunidades para incentivar a más alumnos a incursionar en dichas áreas del conocimiento.

Durante el encuentro participó, a través de videoconferencia, Kelly Greene, Directora de Éxito Estudiantil y Jefa de Operaciones del Arizona Technology Council Foundation, quien los alentó a seguir difundiendo la importancia de la ciencia en la vida diaria.

Los Embajadores de Ciencia Sonora son: Alma Sagrario Barrios Rascón, Instituto Vanguardia Colosio; Amely Munguía Laguna, INAM; Andrea Acuña Quiroz, Cobach Reforma; Ángel Jesús Salas Lemas, Secundaria No. 12; César Cruz Miranda, Colegio Larrea; Danna Melissa Durazo Castillo, Secundaria No. 4; Denisse Benítez García, Cobach Reforma.

Además, Juan Manuel Salcedo Vázquez, Secundaria No. 5; Kassandra Aimée Peralta Chávez, Cecyte IV; Luz Kimberly Jiménez Moreno, Secundaria No. 33; Melanie Escontrillas Madonia, Colegio Larrea; Nathaly Robles Zarate, Conalep I; Paulina Partida García, Instituto Vanguardia Colosio. Siria Salem Serrano Coronado, Telesecundaria No. 74.