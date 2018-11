Entrega Gobernadora subsidios para casas

Al iniciar el mes de la vivienda, la mandataria estatal entregó bonos en beneficio de familias locales para ayudar a la adquisición de su primera casa

El sueño de mil familias sonorenses será cristalizado gracias al apoyo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien a través del subsidio “Impulso a la Vivienda Nueva”, les ayudó a la adquisición de su primera casa.

En el inicio del programa “Noviembre Mes de la Vivienda”, la mandataria estatal entregó 140 bonos, de hasta 25 mil pesos, para que igual número de familias beneficiarias puedan cubrir el monto total del costo de su nueva casa en la colonia Puerta del Rey, al norte de Hermosillo.

Recordó que el pasado 22 de marzo firmó el convenio “Impulso a la Vivienda Nueva”, con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), de ahí que surgiera este subsidio en apoyo a los trabajadores con ingresos bajos.

En total se invertirán 25 millones de pesos en mil bonos de subsidios, de los cuales a la fecha se han entregado ya 800.

“Cuando no tenemos dinero o mucho dinero en el Gobierno, tenemos que tener ingenio, y en el ingenio está la sociedad civil organizada como Canadevi, están las instituciones de Gobierno Federal, está el Estado y también está la voluntad de ustedes para echarse adelante y decir ‘sí me animo’ y logran tener su propia casa”, enfatizó la mandataria.

Ayudar a que las y los sonorenses cuenten con una casa propia, digna y a la altura de sus necesidades, dijo, es un compromiso que hizo al inicio de su administración, y con estos programas y acciones lo está cumpliendo.

“Como madre de familia voy a seguir impulsando este tipo de acciones que son para toda la vida”, afirmó Pavlovich Arellano durante el evento al que asistieron el presidente de Canadevi en Sonora, Jaime Félix Gándara, la titular de Coves, Elia Sallard y el director de Icreson, Rafael Gastélum Salazar.

A su vez, Elia Sallard Hernández, directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), indicó que es aquí donde la Gobernadora le apuesta a la vivienda, al otorgar el monto que les hace falta a las familias para adquirirla.

Gracias a este apoyo, Erika Díaz Lara, beneficiaria del programa, pudo cumplir el sueño de tener una casa propia y dejar de rentar en casas, “es el subsidio estatal por 25 mil pesos y pues la verdad sí me ayudó bastante para obtener mi casa; con ese monto se aumentó y ya pude obtener el crédito completo.

José Luis Ramos, beneficiado del programa, agradeció a la gobernadora Pavlovich el apoyo recibido para cumplir con su sueño de muchos años de tener una casa propia en donde pudieran vivir su esposa y tres hijos, “ojalá que siga haciendo este tipo de ayuda para la gente; porque sí es realidad, sí nos está ayudando la gobernadora, sí es realidad todo esto”, aseguró.

Al término del evento de entrega de bonos, la gobernadora, visitó la vivienda de la familia Díaz Lara, conformada por la señora Cinthya Lara, quien es policía estatal junto a su hija, Éricka Díaz Lara, de 26 años de edad quien es encargada de una tienda de conveniencia y su hermana Essby Monserrath de 16 años, estudiante del cuarto semestre de preparatoria.

Invitada a tomar café con pan dulce, Pavlovich Arellano onvivió con la familia, al tiempo que supervisó la vivienda y entregó el bono para que pudieran lograr el costo total de ésta.