Reciben coronas de muerto dos agentes de la policía municipal de Hermosillo

Preocupantes la situación que se está viendo en Hermosillo y Sonora en los últimos meses, en donde al parecer las “fuerzas del mal” han superado a las corporaciones policiacas, al grado de perderles el respeto. Tan es así, que fueron colocadas en las afuera de la comandancia Sur, en el barrio de Villa de Seris de esta capital, dos coronas de muertos para dos policías que se encuentran “vivitos y coleando”. Esta es una clara amenaza para los agentes y sus compañeros.

El Comisario de la Policía Municipal de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, se encuentra preocupado, aunque él dice que no, ya que en las coronas aparecen los nombres de dos agentes de la corporación, pero más aún, al ver que la Fiscalía General de Justicia del Estado, no les dio importancia a los hechos. También debe de preocuparse, ya que al parecer (como dicen los policías) sus agentes no se dieron cuenta cuando las coronas fueron colocadas en el lugar.

El comandante dice que fue un reportero quién difundió dos fotografías en las que se puede apreciar las dos coronas de muertos que fueron dejadas por personal de una florería desconocida. Si no tienen bien vigilado su centro de trabajo, menos los barrios y colonias de Hermosillo. Campa Lastra señaló que pudiera tratarse de personas que fueron detenidas por los dos policías municipales y que se encuentran resentidos.

“Pueden ser reacciones del trabajo que realizan los elementos de la corporación todos los días y que pueden ustedes dar cuenta de detenciones de personas con arma, de la detención de gente relacionada con el despojo a la salida de un banco, de la detención de personas con droga y de los diferentes hechos y detenciones que ha realizado la corporación”, manifestó el jefe policiaco.

“Hay preocupación”, resaltó, “y estamos brindándole la protección a los compañeros porque lo consideramos una amenaza; sin embargo aquí nos extraña que para el Ministerio Público no signifique una amenaza clara, que no haya elementos y que no quiso recibir el asunto”.

Campa Lastra hizo un llamado a la autoridad correspondiente para que agilice el proceso de selección de fiscal general para que los ministerios públicos comiencen a realizar su trabajo, ya que es de suma importancia que se investiguen los hechos delictivos.

Los hechos fueron antes de la media noche del jueves, cuando el repartidor de una florería de la cual no se proporcionaron su datos, llegó a la Jefatura de Policía ubicada sobre el bulevar Vildósola, en la colonia Villa de Seris, a dejar dos coronas de flores alusivas a un funeral o el Día de Muertos, con flores puntadas de color negro.

Mueren dos agentes policiacos en balacera-persecución en Ciudad Obregón

El mismo jueves por la tarde-noche, 19:35 horas, en Ciudad Obregón, se registró una balacera en donde murieron dos agentes de la policía municipal de Cajeme y uno de sus hijos resultó herido. Los dos policías eran pareja y policías, comisionados en el área de Violencia Familiar. Las muertes se registraron cuando dentro de la balacera-persecución, se registró un triple choque.

La persecución fue sobre la calle 200 que terminó en esta rúa entre París y Otancahui, en la colonia Prados del Tepeyac, frente al estacionamiento de una sucursal de Soriana. Las víctimas viajaban en un automóvil de la marca Honda, línea Civic, el cual fue totalmente baleado desde un pick up color rojo, y al parecer lo embistieron por la parte trasera, además de disparar a las llantas, por lo que el conductor perdió el control e impactó a otros dos automóviles para luego volcarse.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

