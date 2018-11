Actor de Grey’s Anatomy hace pública su homosexualidad

Jake Borelli, actor de Grey’s Anatomy, hizo pública su homosexualidad tras el episodio de la dramática serie en la que personifica a un hombre que recién se descubre gay.

En el capítulo, Jake, quien personifica al Dr. Levi Schmitt besa dentro del ascensor al doctor Nico Kim (Alex Landi) tras semanas de flirteo. Levi admite que fue la primera vez que besó a un hombre.

Lo anterior motivó a Jake a revelar su preferencia sexual en Instagram:

“Como un hombre gay, el episodio de esta noche fue muy especial para mí. Este es exactamente el tipo de historia que anhelaba cuando era un niño alegre que creció en Ohio, y que me lleva la razón de que soy capaz de dar vida al Dr. Levi Schmitt cuando comienza a lidiar con su propia sexualidad en esta temporada de Anatomía de Grey”.

“Su vulnerabilidad y valor me inspiran cada día, y espero que pueda hacer lo mismo por ti. A todos ustedes que se sienten un poco como Levis… estamos todos juntos en esto. Y a todos los que me han apoyado en los últimos años, no puedo agradecer lo suficiente. Te amo más que a todas las estrellas…”

Fuente: SDP noticias