Hay interesados en camiones urbanos…Por si quedaban dudas de que el servicio del transporte es un negociazo, ahí tienen que ya hay siete empresas de distintas partes del País interesadas en operarlo, a casi tres semanas de que fuera requisado por el Gobierno del Estado, después que los concesionarios de Sictuhsa casi lo dejaran al borde de la quiebra. De ese pelo.

Porque de acuerdo al nuevo balance que presentara el director del Autotransporte estatal, Carlos Morales Buelna, derivado del de a cómo financieramente les dejaran “tronada” esa actividad transporteril en Hermosillo, aseguran que mínimo les llevará entre tres y cuatro meses el armar un proyecto estratégico para volver a concesionarla a empresas que garanticen una calidad y solvencia económica. ¡Zaz!

De ahí que con ese objetivo Morales Buelna adelantara que ya están por definir la forma en que promoverían que cualquiera que quiera y pueda, pero que tenga la experiencia y capacidad, pueda participar en lo que sería una convocatoria que lanzarían, con la finalidad de garantizar una eficiencia en beneficio de los usuarios y que no vuelva tocarse fondo como por enésima vez ocurriera. ¡Tómala!

Eso luego de que ya se les demostrara a los de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), que con un manejo eficiente y los ingresos que se tienen actualmente, no es necesario un incremento a la tarifa, como ellos lo exigían, por los $9 pesos que se cobran hoy en día ser suficientes para mantener una buena operatividad. ¿Cómo la ven?

Tan es así que en base a ese “corte de caja” que hiciera Carlos, a partir del rescate de poco más de 200 unidades, de las que 185 están circulando, manejan que en promedio a la semana captan alrededor de $5 millones de pesos por concepto de pasaje, lo que ya les ha sumado $15 millones, más los subsidios, gastando cerca de $2.8 millones en diesel y casi $2 millones en nómina, y otro tanto por reparaciones.

Así que después de esas cuentas bajan el cero y sí que les toca o más bien queda una utilidad, pero que por la pésima administración por parte de las compañías Sictuhsa y RED, es que no les alcanzaba ni para pagar las cuotas del IMSS e Infonavit, entre otras, razón por la cual es que dejaran un cuentón o deudón, de aproximadamente $116 millones, por el que todavía tendrán que responder, aunque ya no estén.

Pero por si eso fuera poco, dan cuenta que aparte del cúmulo de trácalas que tenían con infinidad de proveedores, además de descubrirse gastazos en reparadas y refacciones bastante$ alto$, igual les detectaron una nómina inflada, tanto en el número de personal, como en sueldos y salarios, que en la primera semana la redujeron en cerca de un 20% y 35% en dinero. Má$ meno$ así la aju$tada.

Es por eso de las cuentas mochas que les han seguido sacando a flote y que hace presagiar que después de que fracasaran en ese ámbito, ahora pronostican una mejoría, a partir de una nueva concesionada a largo plazo, pero bien “amarrada”, para que ya no les fallen a los pasajeros, por aquello de que la instancia estatal no puede hacerse cargo de manera permanente, de ahí el porque de ese saneamiento. ¡Ñácas!

Está imparable la violencia en Hermosillo…Y la que ha seguido imparable en esta cada vez más insegura Capital, es la escalada de violencia que se ha vivido en la presente semana, con una media docena de ejecutados hasta el miércoles, más los que se acumulen, sin que se vea una labor preventiva y mucho menos de coordinación, entre los diferentes niveles policiales. De ese tamaño.

Con todo y que ya se está dando el caso de que a las víctimas las están acribillando a domicilio, como ahora ocurriera con unos sicarios que allanaron una vivienda en la colonia Café Combate, para asesinar a Édgar, alias “El Cholo Trevi”, de 37 años; en tanto que un día antes por el estilo mataron al propietario de una llantera ubicada en el barrio de La Olivares, por lo que así anda de suelta el hampa. ¡Pácatelas!

Y es que en contraste simplemente no se ve una mayor presencia policíaca, como lo prometiera el hoy perdido Comisario General de la Policía Municipal, Luis Alberto Campa Lastra, a quien nomás no se le ha vuelto a ver, de ahí que hasta se desconocía quien había quedado como directora de la “Poli” Preventiva, que es una tal Gabriela Estrada Gómez, pero sin que para nada se le vea una prevención.

En tanto que los que están en las mismas o “píor”, son los federales de la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo delegado es Darío Figueroa Navarro, por igualmente brillar….pero por su ausencia, al no véseles una estrategia para contrarrestar esa creciente actividad delictiva que tiene que ver con el crimen organizado, por en su mayoría estar relacionada con el narcomenudeo. De ese vuelo.

Lo que explica el porque de ese repunte delincuencial que ha habido y que ya se ha vuelto tan normal, como en el otro municipio más violento del Estado, como es Obregón, de ahí que de no hacerse algo al respecto, es que dan por descontado que no falta mucho para que se esté igual, por las muertes ya ser de todos los días o “de harina”, como se dice popularmente, y no es para menos, por lo que ya se está viendo.

No se duerme en sus laureles la “Gober”…Quien sigue dando muestras que no ser de las que se duerme en sus laureles, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para mayores señas está el que aflorara, que apenas y el pasado miércoles 31 de octubre se terminó el subsidio que le otorga la CFE a los sonorenses, y que comienza el 1 de mayo, cuando ya se había abocado a cabildearlo de nuevo. ¡Órale!

Al ser un beneficio que se asigna vía la tarifa especial 1F, que no se aplica en automático, sino que tiene que gestionarse cada año y es por ello que Claudia adelantara que desde hace dos meses que comenzó con esa labor ante la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tanto con los que ya se van, como con los integrantes de la próxima administración federal, para lo que será el 2019.

Y tan en el actual sexenio claudillero se ha avanzado a tal grado en esa demanda de una subsidiada tan sentida por la población, que al inicio del mismo sólo 36 municipios contaban con ese apoyo, pero con los contactos de Pavlovich Arellano ante la Federación logró que los 72 municipios de la Entidad recibieran la aplicación de ese esquema tarifario, en beneficio de la economía de más de 270 mil familias. ¡Qué tal!

Pues si algo está comprobado por los ciudadanos, es lo complicado que es el pagar el recibo de la “luz” en la ardiente época de verano, por el uso de los aires acondicionados no ser un lujo, sino más bien una necesidad, por los calorones de más de 50 grados centígrados que se registran, de ahí el porque también se ha buscado que esa condonación sea permanente en esa temporada, por el ahorro que les representa.

De ahí el porque está de resaltarse que la Mandataria Estatal adelantara que ya está tocando puertas, tanto con los entrantes, como con los que van de salida, al ponerlos al tanto del convenio que se tiene con la “Comisión”, a través del cual Hacienda hace llegar una partida presupuestal extra de más de $330 millones de pesos anuales, con el fin de poder hacerle frente a ese costo extra de la energía eléctrica.

Por cierto que la “Gober” ayer encabezó el arranque del llamado “Noviembre Mes de la Vivienda”, en un acto en el que entregara 140 bonos, de hasta $25 mil pesos, para que igual número de familias puedan cubrir el monto total del costo de su nueva casa en la colonia Puerta del Rey, al norte de Hermosillo, donde estuvo acompañada por la directora de la Comisión de Vivienda (Coves), Elia Sallard Hernández.

Resurge denuncia contra el sector Salud…Con todo y que ya es una demanda muy trillada, como es la de los dizque desfalcos en el sector Salud, en el periodo del ex secretario, José Bernardo Campillo, que en su momento los denunciara hasta el cansancio el líder sindical, Carlos González, por irregularidades millonarias con los recursos del Seguro Popular, pero al parecer volvió a resurgir.

Al trascender que ahora fueron los de las organizaciones Justicia Justa e Impunidad Cero, quienes junto con el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, los que interpusieron sendas denuncias el pasado miércoles 31 de octubre, ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR. Ni más ni menos.

No obstante y que lo que es González Méndez y compañía ya antes habían entablado una querella por peculado contra “Cam…pillo” García, luego de que por principio de cuentas no pudieran acceder a las pruebas que evidenciaban esos “manotello$” que le han imputado, por apropiarse de los fondos federales que les canalizaban a los hospitales del Estado, en lo que fuera la era del Padre$i$mo. Así el dato.

Sin embargo el nuevo proceso judicial por esos desvíos viene corregido y aumentado, porque además del mal uso de esas millonadas, en lo referente al Seguro Popular, esta vez también incluyeron al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), en la fase del 2012 al 2016, de ahí que la novedad es que ya no sólo salpicó a Bernardo, sino también el primer año de Gilberto Ungson, quien lo relevara.

Aún y cuando ese posible daño patrimonial por un monto de $275 millones y cacho que señalan, podría ser en su totalidad de Campillo, pero por la aviada que ya traía, es que pudo haber abarcado a Ungson Beltrán, que es lo que es especula, pero que estaría por determinarse. Así los asegunes que hay.

