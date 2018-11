No habrá trato diferenciado por viajar en caravana: embajada de EE.UU.

La embajada de Estados Unidos en México advirtió a los integrantes de la caravana migrante que no recibirán un trato diferenciado por llegar en grupo a la frontera entre ambos países. Asimismo, aseguraron que no permitirán incidente caóticos como los vistos en la frontera con Guatemala.

Al respecto Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que la política migratoria de EE.UU. cambia constantemente, sin embargo la mayoría de los migrantes no toma eso en cuenta al intentar ingresar al país.

“Hay mucha información que no están tomando en cuenta; la política migratoria de Estados Unidos ha estado cambiando constantemente. La mayor parte de ellos piensan que habrá un trato diferenciado por viajar en este grupo y no lo habrá“, aseguró en entrevista para Grupo Fórmula.

Sobre los incidentes violentos al sur de México, aseguró que “esa conducta no se va a tolerar en Estados Unidos; no es posible que vayamos a tener incidentes caóticos causados por la insistencia de no obedecer procesos ya establecidos“.

El funcionario estadounidense añadió que actualmente hay 2 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos, sin embargo, se planean desplegar 5 mil 200 efectivos más.

“Su propósito es ayudar a incrementar la seguridad“, recalcó.

