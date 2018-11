Deberá asumir responsabilidad al gobernar la próxima administración federal

Cuando una persona está en un puesto directivo o ejecutivo, en el caso de los niveles de gobierno, se supone que se cuenta con capacidad para tomar decisiones, que en ocasiones no son las más populares, pero son las necesarias y no hacerlo es un error garrafal y una falta de responsabilidad.

En el caso del gobierno federal que está por iniciar funciones a partir del uno de diciembre y que encabezará Andrés Manuel López Obrador, le está dejando la responsabilidad de tomar decisiones, a “las mayorías”, sin que éstas tengan un ápice de conocimiento sobre los temas y con ello está evadiendo su responsabilidad.

Qué fácil será decir en unos años, en caso de que el aeropuerto de Santa Lucía, no sea el lugar más indicado para construirse, “ustedes eligieron” o “ustedes tomaron la decisión y yo la respeté”, es decir, fácilmente se lavará las manos, como Poncio Pilatos, quien culpó al pueblo de crucificar al carpintero, o en este caso, de abandonar un proyecto y causar una crisis económica.

Si ya se tiene un avance considerable en la obra negra del aeropuerto de Texcoco, con una inversión millonaria que se perderá junto con miles de empleos y que detonará una crisis económica ¿por qué aferrarse?

Incluso, los conocedores señalan que aun y cuando iniciara de inmediato con el nuevo aeropuerto, tan solo los estudios de factibilidad durarán años y no estará concluido en su administración, por lo que no nos queda más que pensar que hay algo raro en ese interés aun y cuando se trate de demostrar que “sus chicharrones son los únicos que truenan”.

Sabemos que se podrán escribir toneladas de papel y ríos de tinta, además de ocupar millones de megas en internet y aquellos que no razonan y que creen que López Obrador es El Mesías, no cambiarán su forma de pensar.

Sin embargo, la pregunta es ¿qué pasará cuando queden sin empleo?, porque no crea usted que el empresario se quedará en un país en donde sus inversiones no son seguras o donde no se respetan los acuerdos, para nada y seguramente muchos ya están buscando nuevos horizontes más prometedores que el actual. Ojalá que estemos equivocados ¡más nos vale!

Asesinan a dos policías y a un civil en balacera en Cajeme

En tierra de nadie se ha convertido Cajeme, en donde anoche se registró una persecución contra dos agentes policiacos que viajaban con su familia en un auto particular, a quienes ultimaron junto a un familiar por lo que tras la balacera perdieron el control e impactaron otros dos vehículos.

El hecho ocurrido alrededor de las 19:35 horas, cuando decenas de personas esperaban el camión en el estacionamiento del supermercado Soriana y que además, por ser quincena y día previo a un festivo, había gran cantidad de automovilistas, que en algunos casos recibieron impactos de bala en la carrocería de sus autos.

Nada más para tener una idea de la magnitud del hecho, el vehículo en el que viajaban los agentes quedó totalmente destrozado, debido a los impactos de bala y con los otros automóviles, además, en el recuento inicial, habían levantado más de 50 cartuchos percutidos que impactaron varios automóviles cercanos.

La movilización que veíamos en los videos con más de 50 elementos policiacos junto a varias ambulancias y paramédicos que atendían a los participantes en el choque y a los sobrevivientes del ataque, ocasionó crisis nerviosa en varios de los testigos, quienes en algunos casos, lamentaron el grado de impunidad que impera en esa ciudad.

Asimismo, varios testigos expusieron su impotencia al ver que a pesar del cambio de autoridades, la problemática en esa localidad sigue siendo la misma.

