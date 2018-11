Confirman la existencia de un agujero negro supermasivo en el corazón de nuestra galaxia

Un consorcio de instituciones astronómicas europeas realizó las observaciones más detalladas hasta el momento de la materia que orbita en el centro de la Vía Láctea, las cuales sirven de evidencia sólida de que en el corazón de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo, informa el sitio del Observatorio Europeo Austral (ESO).

Si bien la suposición de la presencia del agujero negro no es nueva, los expertos utilizaron esta vez el instrumento de extremada sensibilidad GRAVITY, instalado en el interferómetro del Very Large Telescope (VLT), para aportar nuevas pruebas al respecto. Así, lograron observar aglomeraciones de gas que gira a aproximadamente un 30 % de la velocidad de la luz en una órbita circular cerca del punto de no retorno del agujero negro.

Una masa de cuatro millones de veces la del Sol

Los destellos de radiación infrarroja que proviene del disco de acreción alrededor de Sagitario A* —una fuente de radio muy compacta y brillante en el centro de nuestra galaxia— observados por el GRAVITY confirmaron, de este modo, la hipótesis del agujero negro supermasivo, sostienen los astrónomos del ESO.

Esta emisión resulta de las interacciones magnéticas del gas extremadamente caliente y se origina en la órbita estable más cercana, es decir, en el punto más próximo a un agujero negro que puede orbitar ese cinturón de gas sin ser atraído de manera inevitable hacia el interior del agujero negro —de una masa de cuatro millones de veces la del Sol—, explican los científicos.

“Es alucinante ver efectivamente material orbitando un agujero negro masivo a un 30 % de la velocidad de la luz”, expresó Oliver Pfuhl, investigador del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (Alemania), precisando que “por supuesto siempre supervisamos Sagitario A*”, Y concluyó: “Durante nuestras observaciones, tuvimos la suerte de apreciar tres destellos brillantes alrededor del agujero negro, ¡lo que fue una afortunada coincidencia!”.

Fuente: actualidad.rt