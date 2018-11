Buscará “Alacrán” Berchelt el nocaut ante su compatriota Miguel Román

Defenderá el título Superpluma del CMB y ambos pugilistas mexicanos se comprometieron a dejar todo en el ring

Miguel Berchelt aseguró que el espectáculo está garantizado contra Miguel Román, pelea en la que defenderá el título Superpluma del CMB.

Ambos pugilistas se vieron las caras en la última rueda de prensa rumbo al combate que tendrán en el Don Haskins Center de El Paso, Texas, listos para protagonizar un memorable combate.

“Voy por el nocaut y sé que ‘Micky’ también lo hará, así que será una gran pelea. Vengo a pelear y defender lo que es mío. Prometo un gran espectáculo. La sangre, el nocaut y la emoción está garantizada”, dijo El Alacrán”.

Con récord profesional de 34-1, 30 por la vía del nocaut, Berchelt hará la cuarta defensa del cetro de las 130 libras ante un experimentado Román (60-12, 47 KOs) que tiene poco más del doble de peleas que su rival, experiencia que piensa aprovechar.

Pero eso no preocupa al monarca, quien dejó en claro que “entrené muy duro. Quiero demostrar que soy el mejor de las 130 libras en el mundo y lo demostraré el sábado por la noche”.

Román, por su parte, dijo que luego de mucho tiempo de buscar la pelea se ganó el derecho y por fin llegó, por lo cual no piensa desaprovechar la oportunidad.

“Estoy feliz de que esta pelea esté sucediendo. He soñado con una pelea como ésta desde que empecé a boxear a los 13 años. ¿Qué puedo decir? Estará ocurriendo el sábado y voy a dejar todo en el cuadrilátero”, aseveró.

De la posibilidad de hacer historia y convertirse en el primer campeón del mundo de Ciudad Juárez, dijo que está motivado por ello y lo buscará desde el inicio de la pelea.

Bob Arum, quien organizó la velada, aseguró que a su término la pelea será considerada como una de las mejores del año, “ésta no es una pelea ordinaria, será una pelea memorable. Los dos Miguel van a ir a dar guerra, estos dos guerreros son realmente de lo que se trata el boxeo”.