Se luce Rose en noche de Halloween

Derrick Rose no anotaba más de 40 puntos desde el 18 de marzo de 2010-2011; ayer el equipo de Minnesota superó 128-125 ante el Jazz de Utah

Derrick Rose revivió en la noche de Halloween.

El guardia que ha batallado en los últimos años con severas lesiones y quien llegó a ser nombrado el MVP de la NBA en 2011 terminó con 50 puntos en la victoria de los Timberwolves de Minnesota 128-125 ante el Jazz de Utah.

Fue un juego que no olvidará Rose, tanto que soltó las lágrimas al concluir el partido, y después en el vestidor fue recibido como héroe. Sus compañeros lo bañaron con agua.

Rose no rebasaba la barrera de los 40 puntos desde el 18 de marzo de 2010-2011, cuando se llevó el galardón del Jugador Más Valioso.

Incluso, jamás había llegado a la barrera de los 50 tantos. Lo hizo con 30 años y 27 días, y se convirtió en el jugador más viejo en la historia de la NBA en haber ganado un MVP que alcanza esa barrera. La marca previa era de Oscar Robertson, quien lo hizo en 1964 con 26 años.

Derrick llegó al duelo promediando como reserva 14.3 puntos en 28 minutos de juego.

Además, tanto impacto tuvo el triunfo que jugadores y ex jugadores de la Liga, como Scottie Pippen, Dwyane Wade, entre otros, mandaron felicitar a Rose, pues su carrera para muchos estaba acabada por los problemas en sus rodillas.