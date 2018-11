Recibirá sonorense medalla olímpica

La pesista sonorense había terminado en sexto lugar en Londres 2012 pero subió al podio por la descalificación por dopaje de las tres exponentes que terminaron mejor que ella

México sumará oficialmente una presea más de Londres 2012 el próximo 15 de noviembre, cuando la ex pesista Luz Acosta reciba el bronce en la categoría de los 63 kilos.

La sonorense había terminado sexta en las tarimas británicas pero subió al podio por la descalificación por dopaje de las tres exponentes que habían terminado mejor que ella en la competencia.

Aunque desde hace meses se había hecho el anuncio del reacomodo por parte de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas y el COI, la presea se hace oficial hasta que se entrega al país.

El Comité Olímpico Mexicano (COM) informó esta mañana a través de un comunicado que el miembro honorario COI mexicano Olegario Vázquez Raña entregará la medalla en una ceremonia específica para tal efecto.

“Estoy muy contenta y agradecida de que finalmente ya se hizo justicia y la medalla está en México y me la entregan oficialmente el 15 de noviembre”, expresó Acosta vía telefónica desde Phoenix, donde radica desde hace tiempo.

“Fue un milagro, honestamente, porque no la esperaba ya después de tanto tiempo pues hacía dos años que se dio a conocer y no se había hecho absolutamente nada y de repente vuelven a decir que la medalla y pues bueno no me queda nada más que estar contenta”, añadió.

De esta forma, la actuación en Londres 2012 es la mejor del deporte mexicano no siendo sede pues en esos Juegos se ganaron el oro en futbol varonil; las platas de Aida Román en tiro con arco y en los clavados sincronizados en la plataforma de ambas ramas; y los bronces de María del Rosario Espinoza, en taekwondo; de Laura Sánchez en el trampolín de tres metros y de Mariana Avitia en tiro con arco.

El mejor desempeño de una delegación tricolor ocurrió como anfitriona en México 68 cuando se ganaron tres metales de cada color.