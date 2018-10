México debería detener la caravana migrante, pero no lo hará: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a comentar contra la caravana migrante que se encuentra en Juchitán, Oaxaca, y van rumbo hacia el país fronterizo del norte.

A través de Twitter, dijo que cuando los migrantes entraron a México por Ciudad Hidalgo, Chiapas, no pudieron ser detenidos por soldados mexicanos, o no quisieron hacerlo y no lo harán.

“La caravana está formada por combatientes muy duros y otras personas. Lucharon con dureza y agresividad en la frontera de México antes de atravesarla. Soldados mexicanos fueron heridos, fueron incapaces o quisieron parar la caravana. Deberían pararla antes de que encuentre la frontera, pero no lo harán!”, escribió.

Ayer el Pentágono anunció que enviará a la frontera con México 5 mil militares para evitar el paso de las tres caravanas.

La que salió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras se encuentra en el municipio de Juchitán y son alrededor de 7 mil personas; la segunda está en Tapachula, Chiapas formada por más de 2 mil migrantes; y la tercera llegó a Ciudad Hidalgo conformada por más de 300 personas.

Fuente: SDP noticias