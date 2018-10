Honor lanza un colorido clon de los AirPods

La fabricante china de tecnología y compañía hermana de Huawei, Honor, anunció este miércoles un par de nuevos auriculares inalámbricos llamados FlyPods, los cuales llegan acompañados de una versión Pro.

A simple vista, los Honor FlyPods y su carcasa de recarga parecen un clon bastante convincente de los AirPods de Apple, sincronizándose con los teléfonos a través de Bluetoot 5.0 con sólo abrir el estuche.

Los auriculares incluyen controles táctiles, con el izquierdo permitiendo a los usuarios activar un asistente por voz, mientras que el derecho habilita los controles de reproducción para las plataformas musicales.

Honor advierte también que si un usuario pierde uno de sus auriculares y tiene un amigo que también perdió uno, los dos auriculares restantes se pueden colocar en un solo estuche y funcionarán como un nuevo par.

Tambiénn cuentan con una batería de 420mAh que dura hasta 3 horas por carga, extendiéndose hasta 20 horas de uso con la ayuda de la carcasa, que se carga por medio de un cable USB Tipo-C y de forma inalámbrica.

FlyPods Pro

Por otro lado, los FlyPods Pro cuenta con BoneID, una mezcla entre reconocimiento de voz y de “patrón de sonido óseo” que les permite funcionar como un sistema de desbloqueo de la pantalla o para confirmar pagos en línea a través del celular.

También incluye al asistente YOYO, por lo que no necesita de controles táctiles para realizar tareas y sólo es necesario activar al sistema al decir las palabras “Hola YOYO”;

Los FlyPods tienen un precio cercano a los 2,336 MXN (115 dólares) y estarán disponibles en colores “Robin Blue” y “Lily of the Valley White”, mientras que los FlyPods Pro costarán aproximadamente $2,904 MXN (143 dólares) en colores “Lily of the Valley White” y “Charm Red”.

Su disponibilidad fuera de China aún no ha sido anunciada.

Fuente: SDP noticias