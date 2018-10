Extranjero se quejó de las ‘duchas’ de Vietnam, que en realidad no es una ducha

Un extranjero ha publicado una foto en Facebook que se ha vuelto viral. El ha explicado cuán incómodas son las “duchas” en Vietnam. Lo curioso es que esas no son duchas. Ya te imaginarás…

En una publicación del 24 de octubre, Hamish Carruthers ha compartido su alojamiento en Hanoi en el que ha pasado la última semana. Sólo detalló un pequeño inconveniente con la ‘ducha’.

“De acuerdo, chicos, he estado en Hanoi casi una semana y me encanta. Mi única queja son las duchas. Estoy de acuerdo en ahorrar agua, pero tener que presionar el botón para mantener el flujo de agua parece un poco exagerado”, escribió.

“La temperatura fría no me molesta mucho, ¿pero por qué es tan bajo? Tienes que inclinarte para lavarte la cabeza. Los vietnamitas no son tan bajos…he probado 2 alojamientos diferentes y ambos tienen este mismo tipo de ducha, que otras opciones existen en las duchas vietnamitas?”, finalizó con su publicación junto con la imagen de él en la ‘ducha’.

La publicación se hizo viral, y para el día de hoy, 31 de octubre ya lleva más de 23,000 reacciones, 6,000 compartidos y más de 400 comentarios.

Muchos se ha reído. Y otros han explicado de qué se tratan esas ‘duchas’. En realidad son duchas de bidé, es un elemento que suministra agua para una higiene íntima.

No se sabe si Carruthers estaba bromeando, pero es es lo más probable. En muchas culturas es muy común este tipo de duchas y hábitos sanitarios.

Fuente: Planeta Curioso