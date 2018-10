Evitó ser robado por ocho ladrones

Un hombre se enfrentó a ocho ladrones armados con cuchillos y evitó ser víctima de robo.

Se trata de Louis Nicholson, oriundo de Gran Bretaña, luchador y entrenador de MMA (Artes Marciales Mixtas), de 23 años, que al estilo de Jackie Chan o Bruce Lee logró detener a sus atacantes.

Los ladrones nunca imaginaron que su víctima lograría enfrentarlos e impedir el asalto, aunque no salió ileso.

Todo ocurrió en Grays, Inglaterra, cuando Nicholson iba caminando tranquilamente por la calle y esta banda de ladrones se acercó a él pidiéndole que les diera su móvil.

Nicholson les plantó cara y tuvieron un enfrentamiento ocho contra uno, en el que los ladrones se vieron “forzados” a emplear sus armas blancas y en el que el luchador consiguió resistirse y acabar huyendo con su móvil. Aunque no pudo evitar que le apuñalaran varias veces – entre ellas una en su axila y otra en el brazo.

‘Les dije que estaba preparado para luchar contra ellos porque no les iba a dar mis cosas – lo que probablemente fue una decisión estúpida de la que me doy cuenta ahora”, dijo el luchador. “Tengo que decir que sin lugar a duda, las artes marciales me salvaron la vida’, concluyó.

Fuente: elsiglo