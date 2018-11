Hermosillo se deteriora y no se ve “nada claro” por parte de Célida López

Mientras la Presidenta Municipal de Hermosillo, Célida López Cárdenas, pide apoyos a los empresarios para que pavimenten el municipio, las calles, avenidas y bulevares cada día se encuentran más deteriorados. Urge que la munícipe presente un plan de desarrollo municipal, para tener una idea de qué les espera a los hermosillenses para los próximos tres años. Hasta ahora, solo ha presidido actos sociales, pero “no da color” de qué piensa hacer en el futuro.

El Ayuntamiento recibe dinero suficiente a diario muy por encima de los gastos de operación, por lo que López Cárdenas no debería de quejarse, más cuando recibió una administración municipal sana, con las principales vialidades en buen estado. Si estas no reciben el mantenimiento necesario, pronto tendremos una ciudad con miles de cráteres extras. Y como dijo el ex gobernador Samuel Ocaña García en una ocasión: “La ciudad de Hermosillo está greñuda”.

La administración sí cuenta con recursos económicos para prestar los servicios básicos a la comunidad, pero no sabemos los hermosillenses en qué se gasta el dinero. Para inversiones fuertes extraordinarias la Comuna no tiene capacidad, pero sí para programar un eficiente plan de bacheo para que no se “le caiga” la ciudad. Hay recursos hasta para programar pavimentación de calles y avenidas. Además, para eso están el Estado y la Federación para apoyar a la comuna.

Los hermosillenses tienen la esperanza de que cuando llegue a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, cambien las cosas para bien, porque el “Peje” tiene un especial cariño con los sonorenses. Además, contará con dos paisanos muy cercanos a él, como son, el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, y la diputada federal y futura titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriel Guevara Espinosa, entre otros.

Esas son las esperanzas de los sonorenses, ya que, si a ellos les va bien, nos irá bien a todos, ¿será? La esperanza muere al último. Lo cierto es que a mes y medio de la actual administración municipal, la nueva alcaldesa, López Cárdenas, no haya qué hacer para sacar adelante a la comuna. Por lo pronto ya le autorizó el Cabildo que pidiera un préstamo de 270 millones de pesos para pagar los aguinaldos de los trabajadores y empleados, y demás compromisos de fin de año.

Actualmente existe un problema muy serio en la ciudad de Hermosillo, que son las fugas de agua, que no son atendidas las quejas de la ciudadanía, no sé si por falta de personal y unidades móviles en Agua de Hermosillo, o por deficiencia de la nueva administración, que recibió un excelente estado de cuentas y un servicio a la altura de la ciudadanía. Lo que sea de cada quién. Lo más lamentable, que es agua potable buena para el consumo humano…y se desperdicia.

Funcionarios del ayuntamiento se “tiran la bolita” con relación a la tala de árboles

No es posible que las autoridades municipales no se hayan dado cuenta de la tala de árboles en el boulevard Eusebio Francisco Kino, en las afueras del Hotel Holliday Inn, ya que fueron plantas a la vista de “todo mundo”. Esto no se paga con una multa, es necesaria una sanción que de verdad “les duela” a los propietarios de la cadena de hoteles…También, un fuerte jalón de orejas, al coordinador de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán.

Norberto no es nuevo en estos menesteres, ya ocupó el mismo puesto en la administración municipal en el trienio que encabezó don Jorge Valencia Juillerat…Nada más que en ese entonces era director y ahora es coordinador…Algunas rayitas y pesos menos, por lo que sería injusto que también sea multado por falta de atención al municipio de Hermosillo…Dice Norberto que la empresa hotelera tenía permiso para podarlos y no para talarlos. No conozco de este tema, pero creo que sí fueron podados, ya que no los cortaron en su totalidad.

Adelanta gestiones Gobernadora Pavlovich para asegurar subsidio de luz el próximo año

Al concluir el periodo de subsidio que otorga CFE a la tarifa de energía eléctrica, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que en esta temporada los sonorenses tuvieron un importante ahorro durante el verano, y reiteró que ya inició las gestiones para que esta medida se aplique de manera permanente y en automático cada año del 1 de mayo al 31 de octubre, a fin de garantizar que las familias tengan siempre este beneficio.

Explicó que al inicio de la administración solamente 36 municipios contaban con este apoyo, pero con las gestiones ante la federación se logró que los 72 municipios del estado recibieran la aplicación de la tarifa 1F lográndose que más de 270 mil familias sean beneficiadas. “Un ahorro impresionante la verdad, ustedes lo saben que es muy complicado pagar el recibo de la luz”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich recordó que este beneficio se debe gestionar cada año y por ello ya adelantó las negociaciones desde hace dos meses ante la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad, así como con los integrantes de la próxima administración federal, para que de nueva cuenta el subsidio sea otorgado en 2019 y de ser posible se aplique de manera permanente cada año.

“Yo ya lo estoy haciendo, empecé a hacerlo con los que ya se van, lo empecé a hacer con los que ya llegaron, les pasamos el convenio de CFE cómo se maneja, Hacienda nos otorga más de 330 millones de pesos anuales para poder hacer frente a esto y al costo que significa el subsidio”, señaló.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

