¿Cómo saber si tu perro está deprimido?

Identificar si tu perro está triste, deprimido o ansioso, debe de ser una de las prioridades en tu casa, ¡pues ya es parte de tu familia! Además de ser una de las muchas responsabilidades que adquieres desde el día uno que decides tener un perro un perro. Pues aunque no hablen, muestran claras señales de depresión. ¡Esta es la forma de saber si tu perro está deprimido!

De acuerdo a The American Society of Animal Behavior, la depresión en los perros muestra síntomas similares a los de los seres humanos. Por ejemplo, cuando estás deprimido es normal que se te vaya el apetito, ¿cierto? Pues esa es la primera señal.

Las depresiones en los perros está relacionado a cambios de hábitos, como una nueva casa, pérdida de un compañero canino o ausencia de dueño. Si te preguntabas, ¿cómo saber si mi perro está deprimido? ¡Toma nota de las señales y comienza a ayudarlo a salir de esa depresión, pues podría causarle hasta la muerte!

Cuando llegas a casa no mueve la cola, no brinca, es decir no muestra nada de energía ni emoción cuando llegas.

Cuando le hablas, no corre y camina con la cabeza agachada.

Aunque le lanzas su juguete favorito, no quiere jugar.

Si busca distintos lugares para acostarse en la casa, pues no se siente cómodo en ninguno (ni en su cama).

Si tu perro duerme “enroscado” aún mientras tú estás en casa. Los perros duermen bastante pero seguro identificarás cuando está durmiendo más de la cuenta.

Si tu perro ha dejado de comer o come muy poco y está comenzando a bajar de peso. Puedes hacer la prueba dándole algo que regularmente no se resistiría. Si lo rechaza, ¡tienes la respuesta!

Causa destrozos en tu casa, como morder muebles, almohadas o zapatos es una señal de ansiedad pero puede ser su antesala de mostrar depresión, pues está tratando de llamar la atención.

Si antes era el perro más dulce y cariñoso y de repente hacer algo y te gruñe o comienza ponerse agresivo, también es signo de depresión canina.

Si tiene las orejas caídas y la cola entre las patas.

Si lame a menudo sus patitas.

Si está mudando demasiado pelo, pues los perros sueñen soltar su pelo como reacción de estrés y depresión.

¿Tu perro tiene más de tres señales de esta lista? Si tu respuesta fue afirmativa te recomendamos llevarlo al veterinario para examinar que no esté enfermo o sea una causa física. Si está bien entonces realiza un análisis de qué cambio hubo en casa que pudo haber ocasionado la depresión en tu mascota y ayudarlo a volver a la normalidad. ¡Tu médico veterinario sin duda podrá ayudarte con recomendaciones y tips!

Fuente: Salud 180