Apu podría no salir de Los Simpson según un productor

Luego de que comenzara a circular el rumor de que el personaje de Apu Nahasapeemapetilon sería eliminado de Los Simpson, uno de los productores que ha estado desde el inicio del programa ha respondido a Adi Shankar, quien fue la persona que esparció el rumor.

Aunque no lo ha confirmado directamente, Al Jean publicó que Shankar no es un productor de Los Simpson y que no habla por ellos, por lo que puede interpretarse que Apu seguirá en la caricatura.

La crítica contra la emblemática caricatura por el estereotipo del personaje de Apu, causó polémicas reacciones en redes sociales y los twits de Al Jean parecen dejar un atisbo de luz.