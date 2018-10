Aplazan audiencia de Daniela Castro

Fue arrestada el 28 de septiembre por robar ropa de la tienda Saks, valuada entre 100 y 750 dólares, aunque quedó en libertad

La situación legal de Daniela Castro en Estados Unidos sigue en incertidumbre, pues la audiencia ante la Corte municipal del Condado de Bexar fue aplazada para el 14 de diciembre, en San Antonio.

La actriz, quien enfrenta un cargo por robo de entre 100 y 750 dólares a la tienda Saks de esa ciudad, fue arrestada el 28 de septiembre, pero quedó en libertad porque su falta fue considerada delito menor, de clase B, y por no tener antecedentes penales, según las autoridades.

De acuerdo con el reporte de su caso (el número 595144 a nombre de Danielle Stefani Arellano), la mexicana se encuentra en espera de audiencia ante la Corte.

Castro cuenta con dos abogados que la respaldan ya en este proceso.

Cuando se dieron a conocer los hechos, se informó que la actriz había sido citada para el 29 de octubre a una audiencia preliminar.

Las leyes de Texas establecen que un robo arriba de los 100 dólares y abajo de 750, es considerado como un delito menor y los cargos pueden ser de hasta 180 días en una cárcel del condado y una multa de hasta 2 mil dólares.

En el reporte de la Policía de San Antonio vinculado con los hechos del pasado 28 de septiembre, se informó que Daniela, de 52 años, fue sorprendida robando siete prendas de la tienda Saks Fifth Avenue Off 5th.

Se detalló que fue detenida por el oficial Roberto Segovia en la dirección 5819 Worth Park, en San Antonio, por intentar llevarse tres pantalones, una falda, una prenda deportiva para mujer, un suéter y un accesorio tejido.