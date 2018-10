“Sólo Messi y yo podemos estar en el alto nivel durante diez años”: Cristiano

Cristiano Ronaldo se mostró orgulloso de su excelente forma física y futbolística pese a tener 33 años. Inclusive aseveró que sólo él y Lionel Messi han podido mantenerse en el máximo nivel durante una década.

“¿Cuántos jugadores son capaces de estar en el más alto nivel durante más de diez años? Se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, digamos que hay dos: Messi y yo”, lanzó a France Footbal el astro portugués tras ser cuestionado sobre los contendientes al Balón de Oro.

Asimismo, Ronaldo explicó que decidió fichar con la Juventus en aras de seguir compitiendo por los galardones de mayor prestigio, contrario a algunos de sus colegas que buscan destinos exóticos para llenarse los bolsillos.

“A mi edad -comenta-, ningún jugador pasa de un gran club a otro gran club por cien millones. A mi edad, y lo digo con respeto por quienes lo hacen, los jugadores se van a China, a Emiratos, a India y terminan allí su carrera, sin tener que mantener el nivel”, dijo.

Y agregó: “No digo que sea mejor (que otros futbolistas), digo que soy diferente. Y puede que sea por eso que estoy en la cumbre de la montaña desde hace doce años”

Finalmente, Cristiano advirtió que está lejos de retirarse y acabar su reinado en el fútbol internacional, además se dijo un firme candidato a llevarse el Balón de Oro.

“Hay a quien le gustaría que fuera el final de una época. Pero no es así. Estoy y seguiré estando siempre aquí. Y lo merezco. Mis resultados hablan por mí, no me dejen fuera de juego.

“La edad está en la cabeza y eso me permite seguir todavía en la cumbre, sentir el mismo placer por lo que hago en el campo, ser feliz. Sé que algún día se terminará, en cuatro, cinco, seis años, vete a saber”, sentenció.

Fuente: SDP noticias