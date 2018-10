“Se echa soga al cuello” el de la Profepa

Dan simple respuesta a muerte de perros

Pronostican buen promedio los de la SEC

Siguen ¡“jugando con fuego”! bomberos

“Se echa soga al cuello” el de la Profepa…Y el que sólo terminó de “echarse la soga al cuello”, es el delegado o desligado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Jorge Carlos Flores Monge, al reconocer su incapacidad para proceder contra Julio Castro, el dueño de la tigresa que atacara a su propia hija, y es que desde el año pasado conocían de esa irregularidad. ¡Zaz!

Si se analiza que hasta que no se suscitó ese fiero y comentado ataque contra la pequeña Camila, de siete años de edad, que todavía permanecía en terapia intensiva, es que los negligentes inspectores al mando de Flores Monge ubicaron ese zoológico clandestino que tenía Castro Núñez en las inmediaciones de la colonia Las Minitas, y al que según ellos desde el 2017 le seguían la huella. De ese pelo.

Aún así lo más incongruente es que los de la Profepa salieran con que ya sabían que el señalado no contaba con los permisos y documentación en regla para tener en cautiverio esos animales, entre los que también se encontraba una leona, además de tres tigres de bengala, cuando ni siquiera lo habían localizado, aún y cuando son fieras que no puedan ocultarse tan fácilmente, por no ser unos gatos.

Es por eso que esa versión de Jorge Carlos más bien oliera a excusa, por como hasta que esa niña resultara agredida y gravemente herida, al sufrir una fractura de cráneo, por la mordida o los zarpazos que recibiera, es que por fin hallaron ese criadero que operaba ilegalmente y que no sólo representaba un peligro para esa familia, sino también para la ciudadanía en general. ¡Pácatelas!

Porque no quiere pensarse que habría pasado si ese exótico animalero se les hubiera escapado y llegado a sectores habitacionales contiguos, una vez que se confirmara que no tenían las instalaciones adecuadas para el manejo de vida silvestre, además que igualmente actuaron con indolencia, en lo que respecta a su cuidado, de ahí el porque ya sólo era cuestión de tiempo para que ocurriera una tragedia. ¡Tómala!

No en balde es que finalmente les incautaran esas especies del mundo animal salvaje, para resguardarlas en el Centro Ecológico, en lo que proceden legalmente, aunado a que la PGR también arrestara al cuidador, un tal Alfredo Alejandro “N”, pero lo más inconcebible de ese asunto, es que sigan sin hacerle nada a Castro Núñez, siendo que es el causante de esa ilegalidad. A ese grado.

Pero es tal la impunidad con la que se conduce el susodicho, a quien estilan que podrían aplicarle una multa de alrededor de $400 mil pesos, que públicamente todavía se ha jactado de que tiene más de esos especimenes, pero que no lo dice para que los de la Profepa no se los decomisen también, aunado a que de pilón los ha acusado de que quieren extor$ionarlo o “tumbarle una feria”. Así la ventaneada.

Aunque a tal punto es raro el perfil de Julio Alfonso, que se ha mostrado más preocupado por esos decomisos, que por el estado de salud de su infante, a la que para empezar la mantiene hospitalizada en la Clínica 14 del IMSS, en vez de internarla en nosocomio privado, pero en cambió “no le pesa” pagar la manutención de esos felinos, lo que es un reflejo de la calidad humana que ha exhibido. ¿Qué no?

Dan simple respuesta a matanza de perros…Las que nomás no se ve como las vayan a solucionar y mucho menos erradicar, son las envenenadas de perros y gatos, como la que ahora aflorara el pasado sábado en la colonia Jacinto López, al norte de Hermosillo, por la simpleza de propuesta con la que saliera el “nuevo” director del Centro de Atención Canina y Felina, Jorge Zepeda Arredondo. ¡Ñácas!

Ya que ante esa mortandad de canes y mininos que aparecieran regados en las calles de ese barrio, que sumaran más de una media docena, al parecer después de que les aventaran pollo envenenado, incluso en los patios, lo que es Jorge Alberto les manejó a los habitantes afectados con la muerte de sus mascotas, que consideran que pudiera deberse a un problema vecinal, lo cual está de no creerse o de dudarse.

De ahí que de buenas a primera desechara los “sospechosísmos” que le externaran los vecinos de ese sector, de que tal vez sea una acción de los de ladrones que habitan en una casa abandonada de esa área, al no darle crédito a la posibilidad de que éstos hayan invertido en carne y veneno para exterminar a diez chuchos y cuatro gatúbelos, que son los que se contabilizaran entre los muertos. Ni más ni menos.

Es por lo que el aludido funcionario del municipio únicamente se limitara a adelantar que como parte de una estrategia preventiva comenzarán a impartir pláticas entre los moradores de por esos rumbos, en lo que tiene que ver con el cuidado de ese perrerío y gaterío que abunda, a fin de que no ocasionen problemas o “daños” en casas ajenas y en consecuencia no terminen en este tipo de sucesos. ¡Vóitelas!

Sin embargo y cualquiera que sea la causa, ciertamente que es una problemática que no han podido contrarrestar, por ser unas matanzas que se han registrado desde la anterior administración municipal y sin que hayan podido esclarecerlas, de ahí que ante la postura asumida por Zepeda Arredondo, todo hace indicar que habrán de continuar, razón por la que bien harían en mejor extremar los cuidados. ¡Ups!

Pronostican buen promedio los de la SEC…El que por adelantado está dando señales de andar muy confiado, en eso de mantener a la alza el promedio de aprovechamiento, es el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, al pronosticar que con el trabajo profesional de los docentes Sonora refrendará los buenos resultados obtenidos en la prueba Planea.

Toda vez que en el marco de la ceremonia de Lunes Cívico que presidiera en la Secundaria General No. 3 “Alfredo E. Uruchurtu”, Guerrero González anticipó que en junio de 2019 los alumnos de tercer grado de ese nivel educativo participarán en el examen Planea Educación Básica o también llamado Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), de ahí que ya se preparan con ese fin. Así el dato.

Tan es así que diera a conocer que teniendo como principal promotora e impulsora a la gobernadora, Claudia Pavlovich, a través de la SEC ya pusieran en marcha un programa de fortalecimiento de las competencias y conocimientos en el ámbito secundariano, mismo que ha sido dirigido al profesorado de todos los grados y asignaturas, con la meta puesta en lograr la mayor de las calificaciones. ¡Órale!

Casi por nada es que con más ganas José Víctor felicitara a la comunidad escolar de dicho plantel, por registrar un avance significativo en el porcentaje de estudiantes con un nivel de conocimiento sobresaliente, en lo referente a los aprendizajes claves en dos campos de formación, como son Lenguaje y Comunicación; además de Matemáticas, cuando en el 2015 ni siquiera “pintaron” en esa avaluación.

Si se toma en cuenta que en ese año ningún estudiante de esa escuela alcanzó el nivel IV de la prueba Planea, que es el más alto, pues la mayoría se ubicó en los niveles 1 y 2, pero dos años después o en 2017, con el esfuerzo y trabajo en conjunto de maestros, padres de familia y autoridades educativas lograron cambiar ese resultado, ya que el 15% y 17% de ellos subieron hasta ese puntaje en ambos apartados.

Siguen “jugando con fuego” bomberos…Quienes sí que han seguido “jugando con fuego”, son un grupillo de integrantes del Cuerpo de Bomberos capitalino, azuzados por el tachado de grillo de Jesús Díaz Ruelas, por como han seguido insistiendo en la idea o iniciativa de crear un sindicato y poder contar con su propio contrato colectivo, con lo que ya habría tres en el Ayuntamiento hermosillense.

Es luego de que Díaz Ruelas ahora ventilara, que supuestamente el Tribunal de Justicia Administrativa ya le envió al Gobierno municipal esa petición sindicalista que le hicieran y que ahora tendrán 15 días para darles una respuesta o de lo contrario continuarán con esa campañita que se han traído, en aras de persistir en su táctica de “echarle más leña a ese fuego”. A ese punto está la consigna.

Lo anterior si se parte de la advertencia lanzada por el mencionado “tragahumo”, que asegura representar el sentir de la mayoría, al señalar que de no obtener la resolución positiva que ellos pretenden, sentenció que volverían a realizar el trámite o toda esa tramitología, para que les den el visto bueno como organización sindicalista, como dando a entender que le apostarán a ver quién se cansa primero. ¡Glup!

Y es que en vez de sumarse a los sindicatos ya existentes, “El Chuy” Díaz y su grupito están empecinados en asegurar que es la única vía para exigir mejores condiciones laborales, como por ejemplo el de que les entreguen uniformes dos veces al año, así como diferentes prestaciones, entre ellas la de Fonacot y Fovissste, además de los consabidos procesos de capacitación para estar al día o como “navajita”.

No obstante y a como está de corta de recursos la administración entrante, encabezada por la morenista de Célida López Cárdenas, lo más probable es que los sigan “extinguiendo” o mínimamente dándoles largas, total que no es una exigencia nueva, sino con la que ya llevan algunos meses, por lo que habrá que ver en qué para esa intentona de Díaz, de pretender convertirse en cabecilla sindical. ¿Será?

