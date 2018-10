Iván Aguilera desea cumplir voluntad de Juanga

El hijo y heredero universal desea finalizar en menos de un año con los pleitos legales por la herencia

Respetar lo que Juan Gabriel expresó en su testamento y finalizar en menos de un año con los pleitos legales por la herencia, es lo que desea Iván Aguilera, hijo y heredero universal de “El Divo de Juárez”, para al fin poder cumplir con las promesas que le hizo a su padre.

Su abogado, Guillermo Pous, aseguró que las demandas de presuntos hijos, como Joao Aguilera, y las exigencias sobre el patrimonio del cantautor que realiza Alberto Aguilera Jr. sólo han detenido el avance con los compromisos que sus vástagos hicieron al compositor.

“Es desgastante que lo estén demandando tantas personas por exactamente lo mismo y sin ninguna clase de derecho. Ni siquiera lo dejan cumplir la voluntad de su padre, con todos los planes que habló con él y sus tres hermanos.

“Yo espero que esto no dure ni siquiera 12 meses más, estamos seguros de que lo vamos a lograr en corto plazo”, aseguró Pous vía telefónica.

Entre los planes que el abogado mencionó están: poner en operaciones el albergue y escuela musical SEMJASE, que el cantautor fundó en 1987, pues ya recuperaron la posesión de la propiedad, al igual que recibieron la notificación legal de que ganaron el litigio por la marca “NOA NOA”.

“Lo primero era resguardarlo, seguir con el proceso sucesorio y tratar de rehabilitarlo y reacondicionarlo, porque lo dejaron destruido.

“Ya acondicionado hay que seguir con los planes de don Alberto de habilitarlo para prestar el servicio de ayuda a los niños”, detalló Pous.

Asimismo, afirmó que van avanzados en el caso contra Alberto Aguilera Jr., y aunque aún hay audiencias, la otra parte no tiene argumentos.

“Él quiere dinero y simplemente dice que el testamento no es válido y que debe tener derechos sobre la herencia de don Alberto Aguilera, pero no presentó ninguna prueba”, aseguró el legista.

Sobre el caso con Joao Aguilera, quien asegura ser hijo del intérprete de “Amor Eterno” y pide invalidar en testamento, Pous comentó que se les dio una confirmación de sentencia que dice que es una persona ajena a los bienes.

“Esta nueva sentencia lo que hace es ratificar la voluntad de don Alberto, confirmar que el documento es verdadero y válido, y ratificar una vez más que este señor no tiene derecho alguno al pretender acceder a la herencia de don Alberto”, destacó el abogado.