Entrega CPA obras de pavimentación

Se benefició a familias de las colonias Red 2000 y Cuatro de Marzo, quienes tenían 25 años esperando contar con este beneficio para mejorar su calidad de vida

Tras 25 años de espera, familias de las colonias Red 2000 y Cuatro de marzo de esta ciudad, vieron cristalizado uno de sus más grandes anhelos al mejorar su calidad de vida a través de la pavimentación de las calles de su sector, como parte de un compromiso cumplido de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En presencia de vecinos beneficiados, la mandataria estatal entregó los trabajos de infraestructura vial y señaló que estas acciones dignifican a las familias que viven en la zona, las cuales habían sido solicitadas desde que fue fundada la colonia, y que hoy después de 25 años ya pueden disfrutar gracias al trabajo del Gobierno del Estado.

Al dialogar con los vecinos, Pavlovich Arellano recordó que en su trayectoria como regidora y diputada local, visitó en repetidas ocasiones ambas colonias, donde escuchó el sentir de la gente y la necesidad por contar con calles pavimentadas, sólo que en aquel tiempo no tenía la facultad de ejecutar obras, por lo que explicó que hoy sí puede hacerlo y es de gran satisfacción para ella poderles cumplir y mejorar su calidad de vida.

“En esta ocasión se vale agradecerles a todos los que hicieron este trabajo porque sí le dan dignidad a estas familias que viven aquí, que tanto lo necesitaban; me da mucho gusto hoy como gobernadora haberles podido cumplir a la gente de la Red 2000 y la Cuatro de Marzo, que en muchas ocasiones visité, pero que nunca pude hacer una obra como esta que perduran en el tiempo y en la historia”, afirmó.

Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, explicó que el proyecto comprendió la pavimentación de 18 calles y avenidas, además se hicieron trabajos de construcción de guarniciones y banquetas, así como de infraestructura de agua potable y alcantarillado, entre otras.

“Éstas son las grandes obras de gobierno, gobernadora, porque tienen un impacto muy importante en la población que es la más marginada, la de gran necesidad, y viene a impactar de manera muy importante en la calidad de vida de todos estos vecinos”, destacó.

Por su parte, Ramón Garrobo Gómez, el popular “Chaka”, representante de los vecinos beneficiados, agradeció a Pavlovich Arellano por cumplir con una obra tan esperada y necesitada por los vecinos del sector, que les impacta directamente en su salud y en sus necesidades de traslado.

“Este pavimento le da una nueva imagen a las colonias marginadas, porque esto sí es historia, no vamos a hablar de historia política, esto es historia que queda en el recuerdo y no se borra”, enfatizó.

Acompañada de las personas que viven en la zona, la gobernadora Pavlovich recorrió la Calle Tres para supervisar las obras realizadas, recibir las peticiones y escuchar las necesidades de los vecinos del sector.

Luego de inaugurar la obra de pavimentación, la gobernadora caminó junto a los vecinos hasta el comedor comunitario “Sendero de Vida”, para visitar y escuchar a quienes atienden este lugar que por varios años ha brindado atención y comida a personas de escasos recursos en esta colonia.