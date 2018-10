Libera tribu Yaqui caseta de cobro en Esperanza en carretera de “Cuatro Carriles”

Con la firma de una minuta y el compromiso de cumplir con las peticiones y acuerdos en la reunión entre gobernadores tradicionales Yaquis y el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, se logró la liberación de la caseta de cobro de Esperanza en Cajeme, que desde hace más de tres meses estaba tomada por un grupo de esta etnia.

Pompa Corella acompañado de Antonio Cruz Casas, coordinador general de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cedis) y Pascual Soto Espinoza, subsecretario de Concertación Social de la Secretaría de Gobierno, entablaron diálogo con cinco gobernadores de los pueblos tradicionales Yaquis para liberar la caseta de cobro.

“Lo valioso que es apostarle al diálogo para poder resolver cualquier tipo de controversia; para eso hay autoridades por parte de nuestros hermanos Yaquis, hay autoridades por parte del Gobierno del Estado que siempre le están apostando a esta herramienta y creo que hoy es una prueba más de que vale la pena apostarle a este diálogo”, aseguró el secretario de Gobierno.

César Cota Tórtola, capitán de Loma de Guamúchil, a nombre de los gobernadores de los ocho pueblos tradicionales Yaquis, agradeció la disposición del Gobierno del Estado para lograr acordar acciones en beneficio de los Yaquis, por lo que a partir de la tarde de este martes liberaron la caseta de cobro de Esperanza.

“Vamos a liberar, vamos a entregar la caseta a ustedes, pero con la condición que se cumpla ese escrito que se está firmando; se está llegando a un acuerdo, ese acuerdo es para bien, no para mal”, expresó.

Acordaron que el próximo jueves 1 de noviembre integrantes de la etnia Yaqui serán recibidos en la Secretaría de Gobierno, donde se reunirán con los encargados de despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Aurelio Cuevas Altamirano y de Ramón Mancillas Macedo, de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los gobernadores Yaquis de los pueblos tradicionales de Loma de Bácum, Loma de Guamúchil, Huirivis, Pótam y Belem Pitahaya, solicitaron también reunirse con titulares de Conagua y de notarías, para entablar diálogo y beneficiar a la gente de su pueblo.

Reconoce Díaz Beltrán división de los panistas de Sonora; buscará la unidad, dijo

El aspirante a dirigir al Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, Jesús Ramón Díaz Beltrán, informó que hasta el momento ha recorrido 21 municipios, en donde los militantes han conocido sus propuestas y espera ganar la elección del próximo 11 de noviembre. Señaló que el padrón de panista es de 10 mil 500 militantes, que espera que la mayoría de estos se presenten en los 48 centro de votación que se instalarán en el estado.

El exdirigente del PAN en Hermosillo, de 37 años de edad, de los cuales 17 lleva militando en el blanquiazul, se siente muy seguro de ganar la elección a su adversario, Ernesto Munro Palacio, en una contienda en donde habrá “suelo parejo”. Dijo que está llevando a cabo una campaña austera de visita casa por casa y está consciente de la situación por la situación que está pasando su partido, después de las elecciones del pasado 01 de julio.

Señaló que uno de los problemas más serios que tiene el PAN es la división de sus militantes y la falta de confianza de la ciudadanía. Dijo que desde que ganaron la gubernatura con Guillermo Padrés Elías, “fuimos perdiendo la unidad en el partido y perdiendo el piso”. Ahora tenemos que unirnos los militantes y el candidato que gane la elección sumar a todos. Afirmó que no representa a corrientes del PAN local ni nacional.

Díaz Beltrán, reconoció la división interna de la militancia del PAN, “nos hemos peleado”, y todo porque en las pasadas elecciones internas no hubo suelo parejo para seleccionar a los candidatos. Dijo qué de ganar la elección del próximo 11 de noviembre, convocará a todos los panistas que salieron por agravios del partido, para que regresen. Señaló que su planilla representa a varias corrientes del PAN de la entidad.

Con relación a la pasada administración estatal del PAN, que encabezó Guillermo Padrés Elías, reconoció que mucha gente quedó herida, porque no se pagaron deudas y esto afectó a la ciudadanía. Sin embargo, dijo, esto fue maximizado por las campañas negras del PRI. Actualmente, apuntó, “no podemos ser comparsa de Morena, ni del Gobierno del Estado, menos dama de compañía del PRI”.

El joven aspirante a dirigir al PAN en Sonora, es originario de Hermosillo, del barrio más bonito de nuestra capital sonorense “San Benito”, de la calle 14 de abril y Tlaxcala…Con relación a posibles candidatos a la gubernatura de Sonora, mencionó a Enrique Reyna Lizárraga, de San Luis Río Colorado, ex dirigente del PAN estatal y ex alcalde de ese municipio, así como el ex priista, Antonio Astiazarán Gutiérrez, de Guaymas. Son los que han expresado sus deseos de participar.

Cuenta Mireles Valverde con fuerte grupo de Seguridad en su estancia en Hermosillo

Cuando los integrantes del Grupo Compacto de columnistas políticos, platicábamos con Jesús Ramón, de pronto un grupo de policías invadieron el restaurante del Hotel Bugambilia y acordonaron el lugar y, grande fue la sorpresa al ver bajar de una de las Suburban (unas cinco en total) más otras patrullas, al doctor Jesús Manuel Mireles Valverde, líder de los grupos de autodefensas del estado de Michoacán, que trae más guaruras que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Mireles Valverde estuvo preso en un penal de Hermosillo, en donde mientras cumplía su condena escribió un libro “Todos somos autodefensas”, que este martes presentó en la Universidad de Sonora…En el próximo gobierno federal, Mireles trabajará con López Obrador bajo el mando del sonorense Alfonso Durazo Montaño, que ocupará el cargo de secretario de Seguridad Pública. ¡Que Dios nos agarre confesados!

Entrega Gobernadora Pavlovich apoyos a personas con discapacidad y adultos mayores

Para fortalecer la integración a la vida familiar, social y productiva de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores con discapacidad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó apoyos económicos para la educación, proyectos productivos y unidades de transporte especializado, en las instalaciones del CRIT Sonora.

Acompañada por Jorge Alcántara Aguileta, director nacional del CRIT, la mandataria estatal resaltó que estas acciones mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad y se trabaja en ser una sociedad más incluyente.

“Falta mucho por hacer en el tema de la inclusión, pero este Gobierno se ha comprometido a luchar y a seguir luchando para que a ustedes les vaya bien, para que vivan en una sociedad incluyente y cada vez hacer una mayor conciencia de lo que significa ser una sociedad incluyente y una sociedad solidaria”, afirmó.

En Sonora se tienen registradas alrededor de 39 mil 500 personas en el Padrón Estatal de Personas con Discapacidad, especificó, y añadió que, de ahí la importancia de brindar los apoyos para atender sus necesidades más apremiantes, a través de los programas del DIF Sonora.

La gobernadora Pavlovich detalló que entregaron 80 becas de atención temprana a la discapacidad; 168 educativas; 77 especiales; 58 de impulso deportivo; y 17 apoyos para capacitación laboral, además de 25 auxiliares auditivos y 11 proyectos productivos, entre ellos 10 carretas de hot dog y un abarrotes.

Además, hizo entrega simbólica de las llaves de tres camiones para personas con discapacidad a Karina Zarate Félix, directora general de DIF Sonora, las cuales son unidades adaptadas para el traslado de personas con discapacidad…Qué bien.

