Coparmex buscará que AMLO reconsidere construcción del NAICM

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) buscará que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador cambie de decisión y continué con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en el Lago de Texcoco.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, comentó que aún se puede rectificar esa decisión porque todavía no tiene efectos jurídicos.

“Vamos a buscar que reconsidere esta decisión en tanto no se emitan los actos con autoridades. Sus declaraciones no tienen efectos reales jurídicos, sí en los mercados, pero no legales”, dijo en entrevista con Luis Cárdenas en Noticias en Noticias MVS.

López Obrador anunció que con base en los resultados arrojados en la consulta nacional ciudadana sobre la construcción de un aeropuerto, decidió que cancelará la obra en Texcoco y se construirá en la Base Aérea de Santa Lucía y se renovarán los de la Ciudad de México y de Toluca.

De Hoyos aseguró que la cancelación del NAICM costaría 120 mil millones de pesos (mmdp) y 170 mmdp del presupuesto ya están comprometidos.

El empresario dijo que con este gasto “se está tirando al basurero cualquiera de los programas principales (que AMLO propone)”, como el Tren Maya, la descentralización de dependencias y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ejemplificó en entrevista radiofónica.

Luego del anuncio de López Obrador, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que la cancelación es”grave” y genera incertidumbre; mientras que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) aseguró que no detendrán la obra hasta el último día de mandato de Enrique Peña Nieto, el 30 de noviembre.

Fuente: SDP noticias