Cómo las universidades occidentales ‘colaboran’ con científicos militares chinos sin darse cuenta

El Ejército Popular de Liberación de China está expandiendo su colaboración con las universidades en el extranjero y envía a científicos militares a otros países en secreto para que enriquezcan sus conocimientos y luego contribuyan al desarrollo nacional, según se desprende del informe del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), publicado este martes.

Si bien desde 2007 el Ejército chino ha financiado los estudios en el extranjero de más de 2.500 científicos e ingenieros militares, fortaleciendo los vínculos con los investigadores y distintas instituciones por todo el mundo, decenas estos científicos ocultaron su afiliación militar a la hora de estudiar en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, así como en los países de la Unión Europea, para los que China es uno de los “principales adversarios de inteligencia”.

Las universidades occidentales podrían haber colaborado con los militares chinos sin percatarse de ello. Se estima que la colaboración científica de China es más alta en los países de la alianza de inteligencia Five Eyes (Cinco ojos, en español) compuesta de EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y también en Alemania y en Singapur, y a menudo es financiada con fondos de los contribuyentes.

¿Qué investigan los científicos militares chinos en el extranjero?

De acuerdo con el informe, casi todos los científicos afiliados a las instituciones militares chinas son miembros del Partido Comunista que vuelven a China al completar los estudios. En el Ejército esta estrategia se conoce como “recoger flores en tierras extranjeras para hacer miel en China”.

Desde 2008 el número de trabajos publicados por los científicos chinos afiliados al Ejército en colaboración con los científicos extranjeros ha ido en aumento. Los autores chinos se dedican en su mayoría a la física cuántica, procesamiento de señales, criptografía, tecnología de navegación y vehículos autónomos.

Instituciones inexistentes

A diferencia de los programas de intercambio oficiales, en el marco de los cuales los militares de dos países estudian en las instituciones militares, estas prácticas del Ejército chino no se centran en los establecimientos de formación militar, sino en las universidades. Los científicos enviados al extranjero no interactúan con los militares de otros países, o dicha interacción puede ser mínima, y para ocultar sus vínculos con el Ejército, algunos afirman ser de instituciones chinas que no existen.

Así, los científicos de la Universidad de Ingeniería de la Fuerza de Misiles del Ejército Popular de Liberación en Xian indicaron que eran del inexistente Instituto de Investigación de Altas Tecnologías de Xian. Otro establecimiento educativo al que los investigadores militares chinos a menudo acudieron como tapadera es el inexistente Instituto de la Ciencia de la Información y Tecnología en Zhengzhou, citado en más de 1.300 publicaciones científicas entre las afiliaciones académicas de los autores.

