Un rechazo aeroportuario muy anunciado

Continúa “Gober” con obras que perduran

Resultó accidental disparo contra diputado

Ahora hieren a sacerdote durante un asalto

Por Martín Romo (El Verdugo)

Un rechazo aeropuertuario muy anunciado…Con todo y que ya era un rechazo muy anunciado, que se confirmara con el resultado de la encuesta nacional que hicieran, como es el que mandaran a volar la propuesta de continuar con el Aeropuerto Internacional de México que construían en Texoco, que ahora harán en Santa Lucía, pero el punto será ver hasta dónde llegan los efectos negativos.

Porque sí bien el 69.95% de los mexicanos votaron por ampliar el actual complejo aéreo capitalino y el de Toluca, así como el edificar dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, mientras que sólo un 29% apoyó la iniciativa inicial del actual gobierno saliente, como es el de hacerlo en lo que es un lago seco, donde los aztecas construyeron su Capital, lo cierto es que de inmediato ya tuvo consecuencias. ¡Zaz!

Y es que producto de esa decisión popular que promoviera el actual “Presi” Electo, Andrés Manuel López Obrador, mediante esa consultada de cuatro días llevada a cabo de jueves a domingo, sí que le ponen un alto al derroche y despilfarro, por considerarse que no se necesita una zona de aterrizaje tan cara, pero por otro lado también se le manda un mal mensaje a los inversionistas, que ahora la pensarán para invertir.

Tan es así que por encima del sentido común que deja entrever, que a las cúpulas de siempre se les acabó el negocio, pero sobre todo a los de la administración federal saliente, que no se descarta que vayan a tener que “regre$ar las entrada$”, cuando esa obra ya la veían como su bono de salida, la otra realidad es que ese cambio de proyecto le está pegando a la economía, de ahí que el dólar rebasara los $20 pesos.

Razón por la cual es que los que luego luego saltaran para deslegitimar o desaprobar ese sondeo de opinión, que sumara un millón 69,870 votos, son los de la Coparmex, por voz de su dirigente Gustavo de Hoyos, al ventilar que se trató de una simulación, de ahí que llamarán a López Obrador a recapacitar y continuar con los trabajos, por las pérdidas que se tendrían, por las millonada que ya le han invertido.

Sin embargo y por más “patalellos” que han dado los integrantes de la Iniciativa Privado, todo hace indicar que ya no habrá marcha atrás con ese cambio de vuelo o de planes, respecto a ese diseño del arquitecto británico, Norman Foster, y que tenía como su principal constructor al milloneta$ de Carlos Slim, eso a partir de lo ostentoso y costoso del mismo y las irregularidades que ya habían aflorado.

Y en lo que corresponde a Sonora no fue la excepción, con relación a esa negativa ciudadana, al aquí también haber ganado la opción de Santa Lucía, con 8 mil sufragios de diferencia, de un total de 14 mil 923, tocándole a Texoco 3 mil 358, en lo que es una tendencia que se viera en la mayoría de los Estados, salvo en Nuevo León, donde ocurrió lo contrario, de ahí que sea un reflejo del sentir ciudadano.

O séase que así sacó la chamba por estos lares el delegado estatal de Programas de Desarrollo, Jorge Taddei, quien sí que no tuvo descanso el fin de semana, derivado de que se montaron mesas de votación en seis ciudades sonorenses para ese efecto, y cuyo resultado ayer mismo fue avalado por Andrés Manuel, quien adelantó que se compensará a los que ya le habían invertido, pero que habrá tres aeropuertos. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue “Gober” con obras que perduran…La que sí que continúa haciendo obras que perduran en el tiempo y la historia, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para prueba está el que ayer hiciera realidad uno de los más grandes anhelos de los habitantes de las colonias Red 2000 y 4 de Marzo de Hermosillo, como es la pavimentación de 18 calles y avenidas para mejorarles su calidad de vida.

Pues tras 25 años de estar solicitando esos trabajos de infraestructura vial en esos barrios del norte de esta Ciudad del Sol, lo que es Claudia les cristalizó ese sueño con una inversión: $46.65 millones de pesos, que incluyó no solamente carpetas asfálticas, sino también concreto hidráulico; así como la construcción de guarniciones y banquetas; además de agua potable y alcantarillado. Así el progreso.

No en balde es que en el marco de ese acto inaugural Pavlovich recordara que en su trayectoria como regidora y diputada local, en repetidas ocasiones visitó esos sectores habitacionales, donde escuchó el sentir de la gente y la necesidad de contar con vialidades asfaltadas, sólo que en aquel tiempo no tenía la facultad para hacerlo, más que para gestionar, pero explicó que ahora sí pudo darles respuesta. ¡Órale!

Es por lo que se resaltara que son de esos avances tienen un impacto muy importante en la población más marginada o con mayores necesidades, por como dignifican a las familias que ahí viven, al generar una mejoría de su entorno, por no ser lo mismo el convivir entre el polvo que provocan las rúas de terracería, que el incluso sentarse a contemplar las tardes frente a una arteria ya bien pavimentadita. ¡Qué tal!

De ahí el porque todo fuera algarabía por la presencia de la “Gober” entre los vecinos de ese punto de esta “Capirucha”, por no ser cualquiera cosa el que “de un jalón” les dejen como mesa de billar tantas cintas asfálticas para transitar, y sobre todo por el beneficio directo que tienen en su salud y movilidad, por como les facilita su traslado, y más en épocas de lluvias, porque ya no se quedarán atascados en el lodo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resultó accidental disparo contra diputado…Vaya que al que sí que le queda aquello de que, ¡cuando te toca, te de toca, y cuando no, hasta aunque te pongas!, es al ex diputado del local por Obregón y ex alcalde de Rosario Tesopaco, Rafael Buelna Clark, al trascender que se trató de un accidente y no de un atentado, el balazo que recibiera el pasado sábado, cuando estaba en una tienda de conveniencia.

Es por eso que con todo y el “plomazo” del que fuera blanco “El Faly” Buelna, finalmente optó por no presentar la respectiva denuncia por el delito de lesiones, luego de aclararse que nunca hubo la intención de agredirlo, según la confesión que hicieran los tres jóvenes que fueran detenidos e involucrados con ese sonado hecho, de ahí que desistiera de proceder legalmente contra ellos. De ese vuelo.

Ya que en base a la declaración que rindieran los implicados, manejan que el día de los hechos iban de cacería, pero antes de salir del pueblo llegaron en un auto al citado comercio para realizar unas compras y cuando estaban por bajarse uno de ellos manipuló el arma que llevaban para cazar y accidentalmente se le accionó, saliéndosele un tiro que atravesó la carrocería de la puerta trasera del lado izquierdo. ¡Vóitelas!

Más menos así estuvo la versión que les dieran por buena a Cruz Alexis “N”, de 25 años; Oscar Roberto “N”, de 26 años, originario de Hermosillo; y Pedro Brayan “N”, de 20 años, quienes abordaban un vehículo de la marca Hyundai, línea Sonata, color blanco, modelo 2002, mismo que les aseguraran, junto con un rifle de la marca Remington, calibre 2.70, que a final de cuentas les sirvió como evidencia.

No obstante y que lo que “metió ruido” o “sospechosísmo”, por encima del perdón que Buelna Clark les otorgara, es que los señalados huyeran del lugar, para después ser localizados en la región del Sauz, a ocho kilómetros de esa localidad, cuando se intuye que lo más lógico es que se quedaran a responder ante ese accidental percance, si se toma en cuenta que el que nada debe, nada teme. Ni más ni menos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ahora hieren a Cura durante un asalto…Y donde se demostró que sí que ya está pasando de todo es en Obregón, por como ahora trascendiera que durante la madrugada del domingo, en la parroquia de la Merced agredieran al sacerdote, Alberto Robles, al ser herido en una pierna durante un robo, de ahí que tuviera que ser atendido en el Hospital General, pero sin que se pusiera en peligro su vida. ¡Tómala!

En lo que es un hecho que exhibe que ya ni los representantes de la iglesia católica, ni de ninguna otra, están seguros o a salvo de la delincuencia, como lo confesara el mismísimo obispo, Felipe Padilla Cardona, al reconocer que fueron víctimas de ese atraco, aunque de entrada desconocían el monto de lo robado, porque primero se abocaron a la atención del párroco lesionado. De ese tamaño.

De ahí que ante ese condenable suceso ya todo pinta para que al rato estén como en otras ciudades del Sur del País, en las que incluso han asesinado a Curas de esa grey religiosa, aunque lo que es Padilla Cardona adelantó que ni así implementarán medidas extraordinarias de seguridad, como dando a entender que seguirán encomendándose a Dios, mediante la oración, a pesar de la forma en que ya los estén tocando.

Aún y cuando ya es más que obvio que desde hace rato que les han venido perdiendo el respeto a los representantes del catolicismo y para mayores evidencias está el que recientemente atentaran contra la vida del cardenal emérito de México, Norberto Rivera Carrera, luego de que unos sicarios a sueldo intentaran asesinarlo en su propia residencia, siendo impedido por uno de sus escoltas que muriera.

Por cierto que es un acontecimiento del que no hubo ningún posicionamiento por parte de los actuales jerarcas del catolicismo, cuando era como para que hubieran puesto el grito en el cielo, porque lo que es el polémico y controvertido de Rivera Carrera sólo alcanzó a decir que no tiene enemigo, por lo que ya sabrán si los tuviera, porque con eso lo único que se reflejó es que “lo traen entre ojos”. Ni más ni menos.

