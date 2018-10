Vuelven a exhibir retraso en La Cuatro

Disparan a diputado y vive pa´ contarlo

¿Una realidad zoológicos clandestinos?

“Libra la cárcel” ex funcionario estatal

Vuelven a exhibir retraso en La Cuatro…La que terminó de abrirse de capa, para casi casi mandar a decir que es injusto que a los sonorenses le sigan viendo la cara, con la reconstrucción de la carretera federal de la Cuatro Carriles, es la gobernadora Claudia Pavlovich, al hacerles oootro exhorto a los de la SCT, para que aclaren cuando por fin van a terminar esas retrasadas obras. De ese pelo.

En esos términos es que Pavlovich Arellano volvió a levantar la voz para exigirles a los de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), cuyo titular es Gerardo Ruiz Esparza, el ponerle punto final a esa modernización carretera con la ya tienen meses de retraso, por aquello de que ya se está por concluir el actual sexenio y nomás no se ve para cuando lo vayan hacer. ¡Pácatelas!

A ese punto estuvo el sentido reclamo de Claudia y con sobrada razón, si se toma en cuenta que apuntillara, que primero les habían dicho que quedaría como autopista para agosto, pero nomás no, y después les salieron con que para el presente noviembre, pero resulta que también ya casi se acabó el mes y continua sin verse nada claro, de ahí el porque le estén demandando una respuesta a Ruiz Esparza.

Y es que echada pa´ delante como es la Mandataria Estatal, no tuvo empacho en señalar que no se necesita ser un experto para caer en cuenta que no la van a culminar en el tiempo prometido, por la infinidad de tramos que todavía hay sin concluir, de ahí el porque del temor latente, de que sea de los proyectos que quedan inconclusos, lo que explica del porque de esa presión y desesperación. ¡Zaz!

Porque si bien la “Gober” reconoce esa inversión de la Federación para rescatar y ampliar esa rúa y modernizarla con concreto hidráulico, de Estación Don-Nogales, en una extensión de 652 kilómetros, mil 304 kilómetros en ambos cuerpos, lo cierto es que también se requiere de una precisión, por ser hora de que no se percibe como vayan a concluirla y mucho menos que se sancione a nadie por ese atraso.

Ciertamente que no es para menos la urgencia que se trae la Ejecutiva sonorense, por ya estar a la vuelta de la esquina lo que será el cambio de gobierno, y es que aunque el Presidente Electo morenista, Andrés Manuel López Obrador, de palabra ya se comprometió a priorizar las obras federales inconclusas, la duda radica en que ya no serán del mismo partido o del PRI, de ahí el porque de la incertidumbre. ¡Glup!

Es por lo que Pavlovich Arellano les está requiriendo una definición a los de la SCT, por como se han seguido viendo muy lentos y sin mayor avance en esos trabajos carreteros, pasando por alto que ya falta un mes y cacho para que dejen de estar en el cargo, porque lo que es el venidero 1 de diciembre López Obrador ya estaría tomando posesión como “Presi” de la Nación. ¿Cómo la ven?

Habrá que ver si hoy o en los días que están por venir, el que cuando menos se digna a desquitar su sueldazo y responde a esos señalamientos, es el delegado o desligado de esa dependencia, como es el por algo siempre cuestionado de Javier Hernández Armenta, para que al menos reconozca que simplemente fracasaron con la terminación de la Cuatro Carriles, con todo y la promesa que hicieran.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disparan a diputado y vive pa´ contarlo…Y por no ser normal el que a alguien le disparen con un arma de fuego, ahora si que ¡quién sabe qué es lo que deberá! el ex diputado priísta por el distrito 18 de Obregón Norte en la pasada Legislatura y también ex alcalde de Tesopaco, Rafael Buelna Clark, como para que lo hayan baleado mientras hacía fila para pagar en una tienda de conveniencia. ¡Tómala!

En lo que sobra señalar que es un suceso que hizo parar todo tipo de antenas, por suponerse que el también apodado “Faly” Buelna no tiene el perfil como para ser blanco de esos atentados que tienen que ver con el mundo delincuencial, aunque lo único cierto es que recibiera un escopetazo el pasado sábado, a eso de las 21:30 horas, al ser agredido con una escopeta y terminar con una herida en la espalda.

Sin embargo lo que es Buelna Clark por su propio pie alcanzó a salir del lugar o de esa tienda para subirse a un vehículo y trasladarse al Hospital San José, donde en medio de un operativo policial lo atendieron de lesiones provocadas por esquirlas, pero sin que se pusiera en riesgo su vida, de ahí que viviera para contarlo, aún y cuando el susto ya nadie se lo quita, por como la viera de cerca. Ni más ni menos.

Así que reserva de conocer la versión del ex legislador, en cuanto a esa agresión o presunto móvil, lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado ya abrió una investigación para tratar de ubicar al sicario que le disparara a “boca de jarro”, pero con tan mala puntería, que únicamente le provocara una lesión que no fuera mortal por necesidad, aunque la interrogante ahí queda, del por qué lo traen en la mira. ¿Qué no?

Y sí que fue un fin de semana con hechos que se salen de lo común, por como también balearan a una familia en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, lesionando a tres de sus integrantes; a la vez que igual en esta Capital “levantaron” a un mujer de 32 años, de nombre Marisela, a la que al día siguiente encontraron asesinada y abandonada en el ejido La Victoria, sin que se sepa mayor cosa al respecto.

No obstante que el asunto de Buelna no augura nada bueno, por ser de los que “se cuecen aparte”, ya que es un personaje de la polaca y por ende tiene ligas con lo que es el ambiente público. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Una realidad zoológicos clandestinos?…Con lo que se confirmó que los simulacros de zoológicos clandestinos o la crianza de animales salvajes en la localidad son toda una cruda realidad, es con el fiero ataque que sufriera una niña de siete años por parte de un tigre de Bengala que tenía en cautiverio su padre, junto a otras especies exóticas, de ahí que fuera gravemente herida. De ese vuelo.

Pues sólo hasta que Camila fuera agredida por ese felino, es que salió a flote que su progenitor, Julio Castro Núñez, poseía ilegalmente a un “caón animalero”, como dice el anuncio de la TV, porque después de ese acontecimiento le descubrieron y aseguraron tres tigres de bengala, una leona, un cocodrilo, un lémur y 23 tortugas, mismos que mantenía de una manera riesgosa en una zona del ejido Villa de Seris.

O séase que así era el peligro latente en el que estaba esa familia y los vecinos, por esa ilegalidad en la que incurría Castro Núñez, como lo denota el que la menor todavía estaba en terapia intensiva, al aflorar que no contaba con los registros ni respectivos permisos para contar con esas bestias, como tampoco con un plan de manejo para su cuidado y manutención, como quedara más que demostrado. Así el riesgo.

Es por eso que finalmente les cayeran no únicamente los despistados de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuyo fantasmal delegado es Jorge Carlos Flores Monge, sino también los de la Procuraduría General de la República (PGR), para detener al que hacía las veces de cuidador, un tal Alfredo Alejandro “N”, por ser a quien encontraron resguardando ese improvisado lugar. ¡Ñácas!

Aunque lo que es de llamar la atención, es que no hayan “tocado” o procedido contra Julio o el dueño, a pesar de que todavía tuvo la osadía de acudir al Centro Ecológico para inconformarse porque le decomisaran esas fieras, según él por estar en regla, en lo que se refiere a las anuncias que se expiden para esos casos, cuando de entrada determinaran que no contaba con las medidas de seguridad necesarias.

Sumado a que igual ha dejado mucho que desear, el que Castro Núñez haya mostrado más interés por esos feroces especimenes, que por su propia hija, al minimizar los zarpazos de los que fuera objeto, con todo y que hasta sufriera fractura de cráneo, lo que amerita que lleguen hasta las últimas consecuencias, por ser un secreto a voces que no es el único creador o animalero de esos que hay por estos lares. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Libra la cárcel” ex funcionario estatal…Aún y cuando ya no es ninguna novedad, pero una vez más se volvió a comprobar que las leyes no están hechas para meter a la cárcel a quienes se pasan de tran$a$ y tienen lana, por de a cómo invariablemente a pesar de las corruptelas que les achaquen, logran burlar las rejas, como ahora lo hiciera el ex secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos. ¡Órale!

Eso al confirmarse la especie que ya había circulado días atrás, de que tras permanecer varios meses en un centro de detención migratorio de Arizona, Villalobos Organista finalmente fuera deportado, pero sin que las autoridades policíacas mexicanas lo tocaran ni con el pétalo de una rosa, luego de que el ex operador de las finazas del pasado gobierno padre$i$ta cruzara amparado o blindado para no ser arrestado. ¡Ups!

De tal forma que el acusado de lo “píor” de Carlos, prácticamente terminó pitorreándose de todas las instancias de injusticia, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), de la que es fiscal Odracir Espinoza, quien “apechugó” que después de tanto esperarlo, al final no pudieron hacerle nada, por los delitos que le imputan ser de los considerados no graves, de ahí que no contemplen prisión preventiva.

Luego entonces de nada sirvió que hasta los de la Interpol les hayan dado “el pitazo”, en el momento en que lo iban a echar para éste lado, porque ya venía con un amparo bajo el brazo para no ser detenido, por un supuesto desvío millonario de recursos públicos, por el que tiene una orden de aprehensión pendiente, pero pues recurrió a la clásica amparitis como lo han hecho otros y así evitó pisar “el bote”. ¡Qué tal!

Si se analiza que al no poder ser aprehendido, ahora lo que procederá es que lleve su proceso en libertad, por lo que en esa condición deberá comparecer ante el Juez para rendir cuentas, de ahí el porque ya nadie se crean eso de que les dictarán una sentencia condenatoria, para que devuelvan el dinero o paguen con prisión, después de que se habla de que manotearan infinidad de millones. Así la impunidad.

