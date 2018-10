Señales infalibles de que estás envejeciendo

Todos envejeceremos algún día la juventud no es para siempre. Algunos antes que otros, pero ciertos signos pueden darnos señales de que estás envejeciendo.

De acuerdo con un estudio publicado por Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos, Lituania, revela que la piel comienza a envejecer desde los 25 o 30 años de edad, es cuando pueden aparecer las primeras líneas de expresión.

No necesariamente nos referimos que a los 25 o 30 años ya ‘estás viejo’, pero ciertamente a esa edad comienzas a ver cambios tanto físicos como psicológicos.

Te mostramos algunas señales de que estás envejeciendo:

No disfrutas las desveladas

Para salir de fiesta, ya la piensas dos veces. Pues al día siguiente realmente te ves afectado(a), porque no dormiste la cantidad de horas necesarias.

Dormir por lo menos 8 horas diarias puede retrasar el envejecimiento.

Evitas beber alcohol

No precisamente porque no te guste, pero las resacas son cada vez más intensas; incluso podrías no pararte de la cama en todo el día.

Por lo tanto, te limitas más a beber alcohol.

No aguantas igual la rutina de ejercicio

Esto les sucede más a las personas que no están tan acostumbradas a hacer ejercicio. Además de que con la edad los músculos van perdiendo fuerza y elasticidad, cuando tus músculos no están acostumbrado a hacer ejercicio con la edad es más complicado recuperar su fuerza.

Lo mismo sucede con la condición física, se va perdiendo.

Cuesta más trabajo bajar de peso

Conforme tenemos más edad es muy probable que nos cueste más trabajo bajar de peso. Esto se debe a que las funciones metabólicas se vuelven más lentas.

Por eso, es importante que hagas ejercicio y lleves una dieta balanceada, así, no te costará tanto trabajo perder esos ‘kilitos de más’.

Estas son señales de que estás envejeciendo, pero recuerda que cada una de ellas puede tener una solución.

Fuente: Salud 180