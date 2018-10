Revive Puebla con goleada a León

Se impone cuatro goles a cero para ponerse en la línea por la clasificación

Puebla no sólo se metió a la guarida del León para golearlo 4-0, también logró llegar a 18 puntos para ponerse en la pelea por la clasificación, colocándose a dos unidades del octavo, que es Tigres.

Esta derrota caló hondo en el conjunto esmeralda, pues cuando faltan tres jornadas por disputarse, el equipo del bajío prácticamente le dijo adiós a sus posibilidades de meterse en la Fase Final, ya que se quedó con 16 puntos en el lugar 13.

Desde que arrancó el partido, el conjunto dirigido por Enrique Meza impuso condiciones y al minuto 8, Christian Tabó anotó el 1-0, aprovechando las facilidades que le dio la defensa, que le permitió rematar con vistosa palomita.

León intentó equilibrar las acciones y el VAR tuvo que entrar en acción, pues no se marcó un penal sobre Mauro Boselli, ya que el árbitro, Jorge Isaac Rojas, consideró que no hubo jalón sobre el goleador de la Fiera.

Tabó apareció nuevamente al 32′, para ganarle una vez más las espaldas a los defensores y anotar el 2-0 con el que se fueron tranquilamente al descanso, manejando el partido a placer.

Por más ajustes que hizo Ignacio Ambriz, los de casa no pudieron recuperar la concentración y los errores estuvieron a la orden del día.

Al 67′, Félix Andrés Micolta remató a placer, aprovechando un error del portero William Yarbrough, quien dejó sola su portería tras ir a buscar un balón a la banda izquierda, que terminó perdiendo con Lucas Cavallini, quien envió un centro para que llegara el colombiano solo para firmar el 3-0

En el minuto 90, ya con un León totalmente vencido, apareció Francisco Javier Acuña para poner el 4-0, a un conjunto que ya no atinaba a sumar dos pases de manera correcta.