No me alcanzó la fama: Bruno Bichir

La fama que tiene en México no le alcanzó a Bruno Bichir para quedar como protagonista de Doom Patrol, el spin-off de Titans, la primera serie de acción viva de la app DC Universe, operada por DC Entertainment y Warner Bros. Digital Networks.

Bichir participó en uno de los episodios de Titans, interpretando a Chief, el dirigente de la Doom Patrol, por lo que esperaba la oportunidad de aparecer en la siguiente serie; pero, su lugar será ocupado por Timothy Dalton.

“Vi partes del episodio y todos estamos muy contentos, los productores y demás, pero después de este episodio, el grupo ejecutivo decidió hacer un spin-off de Titans, que están grabando en este momento, sin nosotros. La única sobreviviente de este reparto es la chica elástica (April Bowlby), que está formidable. Pero a todos los demás, nos cambiaron”.

“Buscaron estrellas y, en ese sentido, no es que esté feliz, porque fue muy triste que no sea yo una estrella en Estados Unidos y me reemplacen para este proyecto, pero me deja muy tranquilo que mi personaje lo hará Timothy Dalton”, contó el actor en entrevista telefónica.

Por parte de Bruno no hay rencores por la decisión que tomaron los ejecutivos de Warner Bros. y DC Universe, al contrario se siente honrado por el actor que eligieron para sustituirlo.

“Estoy honrado, feliz y orgulloso que llamen a un buen elemento para cubrir este personaje. Me hubiera gustado mucho hacerlo yo, pero ya habrá oportunidad. Así lo dijeron, fueron por estrellas, no sólo Dalton, también Brendan Fraser, sobrevivió April Bowlby porque, repito, estaba fantástica en el proyecto”, agregó.

Aunque participa en uno de los episodios de Titans, Bruno destacó que tenía miedo de que ese capítulo se volviera a hacer, precisamente por el cambio de elenco.

“Por lo raro de Doom Patrol, decidieron no esperar a la respuesta de la gente. Yo estoy agradecido porque pudieron decir que volverían a hacer el episodio, porque podrían haber puesto a las estrellas invitadas y sustituirnos hasta en el capítulo”, agregó.

Al Chief que Bichir interpreta en Titans lo describe como una especie de Doctor Frankenstein.

“Soy el jefe de Doom Patrol, que es una especie de Doctor Frankenstein, que va juntando a un grupo de desadaptados físicamente con habilidades extraordinarias y los hace una familia de superhéroes. Es una serie con una gran controversia, porque dos semanas después que salieron sus cómics, Marvel lanzó a los X-Men que son lo mismo”, explicó.

En Titans, Bruno aparece para contar la historia de Beast Boy, uno de los miembros del equipo comandado por Robin, quien fuera aliado de Batman y que ahora lidera a su propia fuerza de justicieros.

“Estoy en uno de los episodios, y aunque sale en streaming, los van a transmitir uno por semana. Es una serie de DC Comics que quedó increíble, lo suficientemente oscura para que sea del agrado de adolescentes y adultos, y está basado en estos personajes donde Robin, el compinche de Batman ya tiene su propio camino”.

“En mi episodio salgo con los personajes paralelos a la historia de los Titans que se llaman Doom Patrol. Este capítulo es para poder contar la historia de uno de los personajes de los titanes, que se llama Beast Boy. Cuenta la leyenda que entre 1962 o 1963 salió esta línea de cómics, que es Doom Patrol. Beast Boy sale de ahí y luego se une a los Titans”, agregó.

Si bien la controversia sobre quién fue primero si los Titans o los X-Men, Bruno compara al Chief con Charles Xavier, el líder de los Hombres X, como se les conoce en español.

“Mi personaje es muy parecido a Charles Xavier de los X-Men. Pero en este episodio, no supe bien cómo quedó, pero es justo antes de que Chief esté en silla de ruedas. Estos personajes fueron mucho más anómalos, raros, no eran tan amistosos como los Hombres X ni tan populares ni amigos de todos. En Doom Patrol todos están dañados sicológicamente, él tiene su propia agenda, pero repito, está muy dañado. Los cómics de Doom Patrol son muy chistosos, son raros”, finalizó.

Héroes Doom Patrol es un equipo de superhéroes perteneciente a la editorial DC Comics, todos son marginados con poderes que jamás pidieron. Entre ellos reina la discordia, la desconfianza o el resentimiento, por lo que sus relaciones son tensas. Constituyen el reverso de la moneda de grupos como los Titans o La Liga de la Justicia.

SIGUE TRABAJANDO

Gracias a Alejandro Gou, el proyecto del Foro Shakespeare sigue. Sergún Bruno Bichir, su colega les prestó uno de los inmuebles que dirige para que las obras puedan mantenerse en cartelera.

“El proyecto del Foro Shakespeare sigue. Alejandro Gou nos dio cabida en uno de sus teatros del CCT2 estamos dando funciones lunes y martes con El bien del país”.

“Seguiremos dando lata porque el Foro sigue vivo. Estamos con la esperanza y trabajando duro para intentar reabrir ese inmueble. Vamos a echar el canal de YouTube que se llama ShakeTV. Seguimos promocionando los espacios independientes”, explicó Bichir.