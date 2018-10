Muere migrante hondureño tras disturbios

Los hechos se suscitaron cuando cientos de migrantes hondureños pretendían avanzar hacia la aduana mexicana para ingresar en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Un migrante hondureño falleció este domingo, durante los enfrentamientos con la policía en la localidad guatemalteca fronteriza de Tecún Umán, departamento de San Marcos.

El diario Prensa Libre, que citó fuentes de la brigada de Bomberos Voluntarios en San Marcos, indicó que un migrante hondureño, aún sin identificar, murió luego de resultar herido en los enfrentamientos con la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala.

Los disturbios se suscitaron cuando cientos de migrantes hondureños pretendían avanzar hacia la aduana mexicana para ingresar en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas.

Los numerosos agentes de la PNC que resguardaban la aduana de Tecún Uman intentaron contener al numeroso grupo que buscaba entrar al paso fronterizo mexicano.

Los efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos para tratar de dispersar a los hondureños, que al parecer respondieron con palos y piedras, según los primeros reportes en Tecún Umán.

Los disturbios se registraron de este domingo a unos metros del puente internacional Rodolfo Robles, que divide a Guatemala y México

Agentes no portaban armas

Los policías federales en la frontera de México con Guatemala donde ocurrió un enfrentamiento esta tarde no portaban armas, según el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

“La Policía Federal, como lo atestiguan los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, y organismos no gubernamentales que estuvieron presentes, no portaba arma alguna, ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales”, expuso en un mensaje a medios.

Navarrete Prida sostuvo que la instrucción fue “Policía desarmada” tratando de exhortar a que documentaran su forma de entrada a México de forma pacífica y ordenada.

En el Salón Juárez de la Segob, dijo que las autoridades mexicanas acreditaron que algunos de los que intentaron entrar a México iban armados.

“Algunos de los agresores que el día de hoy (ayer) intentaron ingresar a territorio nacional portaban armas de fuego y otras de las llamadas bombas molotov”, indicó

Por ello, abundó, se compartirá información con los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, sobre aquellas personas que han sido identificadas como portadodas de esas “armas”, para que se proceda a su detención y puesta a disposición de autoridad competente.