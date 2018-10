Lena Dunham celebra 6 meses de sobriedad

Sorpresivamente Lena Dunham se está desintoxicando del abuso de Klonopin, un medicamento contra la ansiedad.

“He estado sobrio durante seis meses. Mi pasión particular fue Klonopin”, reveló la actriz en entrevista con Armchair Expert de Dax Shepard.

“Tenía una ansiedad loca…No tuve ningún problema para que un médico me dijera: ‘No, usted tiene serios problemas de ansiedad, debería tomar esto. Así es como deberías estar existiendo’. Me diagnosticaron TEPT bastante grave. Tengo algunos traumas sexuales en mi pasado y luego tuve todas estas cirugías y luego tuve mi histerectomía después de un período de dolor realmente extremo. Dejé de sentir que tenía ataques de pánico y comencé a sentir que era un ataque de pánico. Lo único que fue notable fueron las partes del día en las que no sentía que iba a vomitar y desmayarme”, explica.

“Si miro hacia atrás, hubo tres años sólidos en los que estuve, por decirlo de alguna manera, haciendo un mal uso de los benzos, a pesar de que el médico me los recetó”, agregó.

Aseguró que nadie le advirtió que sería difícil dejar el medicamento. “Ahora, literalmente, el olor al interior de los frascos de las pastillas me dan ganas de vomitar. Todavía siento que mi cerebro se está recalibrando para experimentar ansiedad. Me siento agradecida todos los días”.

Posteriormente, vía redes sociales, se dijo feliz de no guardar ningún secreto.

Fuente: SDP noticias