Lamenta Bichir no participar en “Doom Patrol”

La fama que tiene en México no le alcanzó a Bruno Bichir para quedar como protagonista de “Doom Patrol”, el spin-off de Titans, la primera serie de acción viva de la app DC Universe, operada por DC Entertainment y Warner Bros. Digital Networks.

Bichir participó en uno de los episodios de “Titans”, interpretando a Chief, el dirigente de la “Doom Patrol”, por lo que esperaba la oportunidad de aparecer en la siguiente serie; pero, su lugar será ocupado por Timothy Dalton.

“Vi partes del episodio y todos estamos muy contentos, los productores y demás, pero después de este episodio, el grupo ejecutivo decidió hacer un spin-off de “Titans”, que están grabando en este momento, sin nosotros. La única sobreviviente de este reparto es la chica elástica (April Bowlby), que está formidable. Pero a todos los demás, nos cambiaron.

“Buscaron estrellas y, en ese sentido, no es que esté feliz, porque fue muy triste que no sea yo una estrella en Estados Unidos y me reemplacen para este proyecto, pero me deja muy tranquilo que mi personaje lo hará Timothy Dalton”, contó el actor en entrevista.

Por parte de Bruno no hay rencores por la decisión que tomaron los ejecutivos de Warner Bros., y DC Universe, al contrario se siente honrado por el actor que eligieron para sustituirlo.

Aunque participa en uno de los episodios de “Titans”, Bruno destacó que tenía miedo de que ese capítulo se volviera a hacer, precisamente por el cambio de elenco.

Al Chief que Bichir interpreta en “Titans” lo describe como una especie de Doctor Frankenstein.

“Soy el jefe de “Doom Patrol”, que es una especie de Doctor Frankenstein, que va juntando a un grupo de desadaptados físicamente con habilidades extraordinarias y los hace una familia de superhéroes. Es una serie con una gran controversia, porque dos semanas después que salieron sus cómics, Marvel lanzó a los X-Men que son lo mismo”, explicó.

En “Titans”, Bruno aparece para contar la historia de Beast Boy, uno de los miembros del equipo comandado por Robin, quien fuera aliado de Batman y que ahora lidera a su propia fuerza de justicieros.

Si bien la controversia sobre quién fue primero si los Titans o los X-Men, Bruno compara al Chief con Charles Xavier, el líder de los Hombres X, como se les conoce en español.