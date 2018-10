Sin sorpresas resultado de “consulta” sobre aeropuerto de la Ciudad de México

El resultado de la “consulta” sobre la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México, que favoreció los intereses de Morena, sin importar los trabajos realizados en Texcoco, no fue sorpresa para nadie, pero además carecen de rigor científico y técnico.

Sin embargo, anticipan cómo funcionará el próximo gobierno que en un afán populista le importa muy poco la opinión de expertos para hacer como escucha a la población, porque simple y sencillamente tienen otros intereses.

La cuestión aquí es, ¿realmente el próximo gobierno echará por la borda una millonaria inversión y sobre todo, estudios de factibilidad realizados por expertos, no por gente sin el menor conocimiento técnico, en un afán populista? Esperemos que no sea así.

Y como lo señalaba en la anterior entrega de este espacio, no soy experta ni tengo el menor conocimiento ni interés sobre dónde se construya el próximo aeropuerto en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar del país o del mundo, para nada, por eso no participé en el ejercicio, porque no estoy cualificada.

E incluso, si la pregunta fuera en el sentido de ¿dónde te gustaría más la construcción? Pues sería exactamente lo mismo, porque a final de cuentas no es un destino que visite con mucha frecuencia y cuando lo hago, mientras las instalaciones sean seguras, me da lo mismo uno que otro.

Ahora, si el estudio se hubiese realizado entre ingenieros expertos en la materia y con rigor científico, dijeran es más conveniente éste que aquél lugar, pues con gusto apoyaríamos el resultado, pero nomás por jorobar, pues no es una razón válida ¿no cree?

Lo que nos preocupa es que ese sesgo popular pretenda darle a temas igual o más serios, que una vez más, insisto, deben de ser tomados por expertos o al menos tomando en cuenta su opinión y no la de quien apenas y sabe leer y escribir, pero que se cree que tiene el mérito para opinar.

Por lo pronto el sector empresarial ya emitió su posicionamiento en torno al resultado y los mercados empezaron a afectar al peso mexicano, que vapuleado y todo, había mostrado cierta estabilidad luego del proceso electoral, cuando no hubo ningún incidente violento y se respetó el resultado de la mayoría… Pero vean que rápido se echa a perder un buen trabajo…

Arrestan a involucrados en ataque a exdiputado local

Con todo y que la Fiscalía General de Justicia no tiene a un titular tras la renuncia de Rodolfo Montes de Oca, el encargado de despacho Aurelio Cuevas, se anotó un punto a favor al detener a tres presuntos involucrados en el ataque en el que resultó herido el exdiputado local, Rafael “Faly” Buelna, en Rosario Tesopaco.

Cabe señalar que a los tres jóvenes de 20, 25 y 26 años, uno de ellos originario de esta capital, les fue asegurado el rifle que presuntamente utilizaron para disparar contra el exlegislador, así como un automóvil.

El arresto fue pocas horas después de que fue herido el también exalcalde de Rosario Tesopaco, quien es reportado fuera de peligro, ya que las heridas fueron causadas por esquirlas de las balas que lo impactaron por la espalda… Así que puede presumir de que la libró.

Cabe señalar que cerca de la media noche se informó que los jóvenes no pretendían lesionar al Faly Buelna, ya que se dirigían a una expedición de cacería y llegaron a la misma tienda de conveniencia donde estaba el ex legislador y uno de ellos manipuló el arma y accidentalmente se le disparó, por lo que optó por no solicitar se ejerciera acción penal contra los involucrados, ¿cómo la ve?

