Esta señora afirma que un duende le hizo el amor y las redes ya le pidieron que se siente

En redes sociales se viralizó el testimonio de una mujer originaria de Tecomán, Colima, que afirma que un duende ha tenido relaciones sexuales con ella.

“Yo no pensaba que existían, pero cuando vivía sobre la calle de Revolución, varios duendes se quedaban en mi árbol y por las noches bajaban para hacerme el amor”, cuenta María Concepción Zacarías para un programa de leyendas en Colima.

Y agrega que cuando le preguntó a su marido por qué había entrado a su cuarto sin preguntarle, este le dijo que estaba loca pero él no había sido. Tiempo después fue el hombre quien observó que un “monito” descendía del árbol y se dirigía al cuarto de la mujer.

“Sí existen los duendes, no crean que no. Yo siempre supe que no fue un sueño. Sentía ‘lo mojado’. La verdad es que sí existen las cosas”, explica.

Fuente: SDP noticias