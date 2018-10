Envían otro paquete sospechoso a oficinas de CNN en Atlanta

A las oficinas de la televisora estadounidense CNN en Atlanta fue enviado otro paquete sospechoso, sin embargo, la situación está bajo control y fuera de peligro.

A través de un mensaje en Twitter, el presidente de CNN, Jeff Zucker, aseguró que el paquete fue interceptado y nunca entró a las instalaciones.

El pasado miércoles un paquete sospechoso fue enviado a la televisora en la oficinas de Nueva York, sin que se registrara algún incidente. Otros políticos como Barack Obama y Hillary Clinton también recibieron correo dudoso; en total fueron 12 paquetes.

El pasado viernes detuvieron en Florida a César Sayoc, el supuesto responsable de enviar los paquetes de la semana pasada.

Another suspicious package addressed to CNN has been intercepted. This time in Atlanta. All mail is being screened off site. Note from Jeff: pic.twitter.com/I6TXSkoluQ

— CNN Communications (@CNNPR) October 29, 2018

Fuente: SDP noticias