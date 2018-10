Qué bueno que están limpiando los panteones para la celebración del Día de Muertos

Qué bueno que todo se encuentre listo para la celebración del Día de Muertos, principalmente la limpieza de los panteones, ya que en ocasiones no se puede caminar por tanta basura y maleza crecida en los campos santos. Según información del Ayuntamiento de Hermosillo, los cementerios se encuentran listos para ser visitados por familiares de los difuntos. Aunque en los tiempos modernos que estamos viviendo, gran parte de las personas que mueren se incineran sus cuerpos, se depositan en urnas y se colocan en nichos en las diferentes iglesias de la ciudad.

Todavía son mayorías los cuerpos que “descansan” en las tumbas de los panteones, por lo que son miles las familias que vistan estos lugares para estar presentes con sus seres queridos, rezarles un rosario, o simplemente acompañándolos estos 01 y 02 de noviembre, día de los difuntos que murieron pequeños y los adultos, respectivamente. En Hermosillo hay panteones municipales y privados. Los municipales nunca se llenan, no sé por qué, ya que siempre hay cupo disponible.

Existen familias que no encuentran las tumbas de sus familiares, al parecer, las cancelan para darle lugar a otros “muertitos”, cuando los terrenos son comprados por las familias de los difuntos. El Ayuntamiento de Hermosillo cancela tumbas y vuelve a vender los espacios, convirtiéndose un buen negocio. O sea, venden lo que no es de ellos en forma ilegal. La gente no demanda a las autoridades municipales por estos hurtos, que representan un buen negocio para la comuna.

Este martes, primero Dios, me daré una vuelta por los panteones de Hermosillo, para darme cuenta si es verdad que se encuentran limpios y sin maleza. La información de la oficina de prensa del ayuntamiento, aseguran que fueron limpiados por sus trabajadores. Me imagino que en sus exteriores sí, porque es en donde se colocan los vendedores de flores, coronas, fritangas y demás, que son los que pagan “su piso” por un espacio para instalarse…Eso es lo importante para ellos.

No sé exactamente cuántos panteones haya en Hermosillo. Hay uno por la calle Yáñez final norte; otro por el boulevard Quiroga y De los Yaquis o Ignacio Salazar; otros más en los barrios de El Palo Verde, El Ranchito y La Manga, y dos más particulares, por la carretera Hermosillo – Bahía Kino. No sé en realidad si estos sean todos, pero son los que conozco…Nichos casi en todas las iglesias hay, por lo que también se han convertido en un buen negocio. Está bien, ¡negocios son negocios!

Los grandes centros comerciales ya tienen los regalos de Navidad: muchos juguetes para niños

Los grandes centros comerciales de Hermosillo se encuentran repletos de juguetes para los pequeños en estos días últimos del mes de octubre. Como si estuviéramos en diciembre, no se puede ni caminar dentro de estos negocios que adelantaron la Navidad para que la gente vaya comprando de una vez con tiempos y no verse a última hora con los naturales apuros decembrinos…Qué bien, que aprovechen las familias que tienen dinero disponible.

La mayoría de los trabajadores esperan los aguinaldos para poder hacer sus compras de Navid y fin de año. En ocasiones los patrones esperan que llegue el día límite para entregar los aguinaldos, cuando ya no hay nada qué comprar, o todo esté bien escogido. La burocracia recibe una parte del aguinaldo en el mes de noviembre, creo que día 20, y la otra parte, la primera quincena de enero. Desgraciadamente todo ese dinero se va a las tiendas de Nogales y Tucson.

Esto sucede porque los comerciantes locales “no se ponen las pilas” vendiendo calidad a bajos precios. No ponen ofertas reales, subiéndoles a los productos el 20 por ciento y luego anunciando ofertas de descuento del 15 o 10 por ciento. Así nunca van a poder competir con el comercio del “otro lado”. De todos modos, les va muy bien, venden toda su mercancía, y siguen vendiendo después de Navidad y los días primeros del año nuevo…Qué bien.

Cumple Gobernadora Claudia Pavlovich a familias al pavimentar sus colonias

Tras 25 años de espera, familias de las colonias Red 2000 y 4 de marzo de esta ciudad, vieron cristalizado uno de sus más grandes anhelos, la mejora en su calidad de vida a través de la pavimentación de las calles de su sector, como parte de un compromiso cumplido de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En presencia de vecinos beneficiados, la mandataria estatal entregó los trabajos de infraestructura vial y señaló que estas acciones dignifican a las familias que viven en la zona; obras que habían sido solicitadas desde que fue fundada la colonia, y que hoy después de 25 años ya pueden disfrutar gracias al trabajo del Gobierno del Estado.

Al dialogar con los vecinos, la gobernadora recordó que en su trayectoria como regidora y diputada local, visitó en repetidas ocasiones ambas colonias, donde escuchó el sentir de la gente y la necesidad por contar con calles pavimentadas, sólo que en aquel tiempo no tenía la facultad de ejecutar obras, por lo que explicó que hoy sí puede hacerlo y es de gran satisfacción para ella poderles cumplir y mejorar su calidad de vida.

“En esta ocasión se vale agradecerles a todos los que hicieron este trabajo porque sí le dan dignidad a estas familias que viven aquí, que tanto lo necesitaban; me da mucho gusto hoy como gobernadora haberles podido cumplir a la gente de la Red 2000 y la 4 de Marzo, que en muchas ocasiones visité, pero que nunca pude hacer una obra como esta que perduran en el tiempo y en la historia”, afirmó.

Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, explicó que el proyecto comprendió la pavimentación de 18 calles y avenidas, además se hicieron trabajos de construcción de guarniciones y banquetas, así como de infraestructura de agua potable y alcantarillado, entre otras.

“Éstas son las grandes obras de gobierno, gobernadora, porque tienen un impacto muy importante en la población que es la más marginada, la de gran necesidad, y viene a impactar de manera muy importante en la calidad de vida de todos estos vecinos”, destacó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

