Firman convenio de coordinación instituciones de salud de Sonora: Gobernadora

Para asegurar el acceso a los servicios de salud a los sonorenses y brindar una atención oportuna, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó un convenio de coordinación para el intercambio de servicios de salud con las instituciones públicas federales y estatales del sector.

El acuerdo se estableció entre la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), para crear una red de protección social orientada al derecho a la salud de todas y todos los sonorenses.

La gobernadora Claudia Pavlovich destacó que con este convenio se prestará de manera compartida los servicios de cada una de las instituciones involucradas, para que ninguna persona en la entidad se quede sin la atención que requiere.

“La verdad me da mucho gusto que sí he visto los avances concretos en materia de salud, que todas las instituciones han presentado; no olvidemos que siempre va a haber un sector, una persona, alguien que necesite ser atendido por parte del sector salud, y en eso está la tarea de cada uno de ustedes aquí presentes con la convicción y el compromiso que eso requiere”, expresó la gobernadora Pavlovich.

La mandataria estatal reconoció a los representantes de cada una de las instituciones por los avances y logros alcanzados en materia de salud, lo que hace más efectiva la atención para las y los sonorenses.

“Tenemos un gran compromiso y tenemos que seguir avanzando en materia de salud, tenemos un gran reto, secretario, que es el hecho de que lleguen los médicos a donde los necesitamos que estén; los felicito a todos por los logros, hay muchos retos todavía que tenemos que alcanzar”, reiteró la mandataria estatal.

En la reunión, la gobernadora Claudia Pavlovich recibió de manos del titular de Salud en la entidad, Enrique Clausen Iberri, un reconocimiento por parte del secretario de Salud a nivel federal, José Narro Robles, por ser Sonora un estado cumplido, que ha contribuido a la protección de la salud en el país.

Clausen Iberri señaló que en esta XXXIII Sesión del Consejo Estatal de Salud se reunió la totalidad de los representantes del sector salud federal y estatal y con esta firma de convenio se comprometen con el Gobierno del Estado a seguir trabajando y mejorando los indicadores de desempeño de salud en Sonora.

Rotundo fracaso la encuesta de López Obrador sobre la construcción de aeropuerto

En Sonora, como a nivel nacional, fue un fracaso la consulta organizada por Andrés Manuel López Obrador, para que la gente opinara sobre la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México…En Hermosillo se instalaron casillas en la plaza Emiliana de Zubeldía y en el Marcado Municipal número 1. En la plaza de la Universidad de Sonora, la idea era que los seguidores del Peje de los sindicatos universitarios Staus y Steus, además de estudiantes, depositaran el voto. En el marcado, por ser unos de los centros comerciales más concurridos de la ciudad capital.

En la Plaza Zubeldía, simplemente no tuvo el impacto que se esperaba y, en el mercado, la mayoría de la gente que votó, fue gente que nunca se ha subido a un avión y que no conoce la Ciudad de México. Las casillas las hubieran colocado en el aeropuerto internacional “Ignacio Pesqueira” y en las colonias que viven las familias pudientes, que son las que utilizan los aviones. Ojalá hicieran públicos los votos, para saber exactamente quienes fueron las personas que votaron.

La mayoría de los habitantes de Sonora no viaja en avión, menos a la Ciudad de México. Los aviones son utilizados principalmente por los políticos y funcionarios de gobierno, que no pagan los vuelos con dinero de su bolsa, sino del pueblo. También los grandes empresarios que tienen su conecte en la capital del país…La gente común, como usted y yo, no viajamos, por falta de dinero. Que les pregunten a las familias que saldrán afectadas al ocupar sus terrenos. A nosotros, no.

Además, nada le cuesta a López Obrador esperarse un mes más, cuando tome protesta como Presidente de México, que podrá construir un nuevo aeropuerto hasta en el patio de su casa, tomando en cuenta que los diputados y senadores le aprobarán todos sus caprichos. Hay que recordar que el partido Morena y sus aliados forman mayoría en el Congreso de la Unión. A lo mejor ya siendo Presidente se deja de payasadas y se pone a gobernar…Esperemos que así sea.

Medias Rojas de Boston, campeones de la Serie Mundial de béisbol

Mientras los Medias Rojas de Boston se coronan en la Serie Mundial de béisbol, ganadandole el quinto partido a los Dodgers de Los Ángeles 5-1, los naranjeros de Hermosillo pierden la serie ante los Yaquis de Ciudad Obregón, para continuar en el último lugar en el Standing de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Los Medias Rojas fueron superiores en toda la serie final de las Grandes Ligas, por lo que fue muy merecida la coronación, después de ser el equipo que más juegos ganó en la temporada regular con 108 triunfos. Aunque los Dodgers ganaron un juego de la serie en 18 entradas, los patirojos se vieron muy superiores desde el primer encuentro.

Los Dodgers nuevamente se quedaron en el camino luego de lograr el campeonato de la Liga Nacional en los Estados Unidos por segunda vez consecutiva. Sin embargo, pierden la Serie Mundial dos veces seguidas en su estadio. El año pasado fueron derrotados por Los Astros de Houston. Por supuesto gran parte de los seguidores le echaron la culpa al manager David Robert.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

