Daba Bosé a ex novio 10 mil euros

Miguel Bosé daba una pensión de 10 mil euros al mes a Nacho Palau, su ex pareja.

Según un informante del programa español “Sálvame” señaló que en 2008, Palau presentó por única vez una exposición de su obra, y Bosé fue quien compró la mayoría de las obras.

“En la exposición que hizo Nacho en 2008, Miguel le compró gran parte de las obras porque no tuvo mucho éxito”.

Además, la fuente agregó que la forma de ser de cada uno influyó en el rompimiento.

“Nacho era descuidado, la parte creativa, y Miguel ponía las normas y eso Nacho no lo llevaba muy bien. Este problema se incentiva con la llegada de los niños”, declaró.

Además, el conflicto se desató luego de unas vacaciones, pues después de éstas el escultor ya no quiso entregar a los niños.