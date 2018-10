Nuevo fiscal deberá juzgar con perspectiva de género: Directora del ISM

Blanca Luz Saldaña, consideró que el o la nueva titular de la Fiscalía no deberá tener historial delictivo o de defensoría de criminales

El o la nueva Fiscal General de Justicia del Estado deberá contar con un perfil que le permita impartir justicia equitativamente y con perspectiva de género, además de no tener historial delictivo o de defensoría de criminales, afirmó Blanca Luz Saldaña López.

La directora del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) señaló que alguien que haya sido abogado defensor de un criminal condenado, no puede ser considerado para impartir justicia y ocupar un cargo tan importante.

Esto luego de que el pasado jueves, los diputados locales pasaran la lista de los 34 aspirantes a fiscal, donde uno de ellos pasó bajo observación al Consejo Ciudadano de Seguridad pública.

En Pleno del Congreso estatal, los diputados expusieron que Octavio Grijalva se iba bajo observación por no contar con experiencia en casos de procuración de justicia, tener posible conflicto de interés y haber sido defensa de un feminicida condenado (caso hindú en Bahía de Kino).

“Pedimos mayor compromiso hacia las mujeres. La violencia hacia las mujeres es una brecha de género que a nivel mundial se está trabajando y de ninguna manera se justifica un feminicidio, desde ningún ángulo y espacio se debe justificar y defender un feminicidio”, consideró.

Saldaña López manifestó que cuando un hecho de esta naturaleza sucede es donde la mujer está vulnerable, está en desventaja y sucede por una relación de poder, por lo que se considera feminicidio y no debe ser defendido ni tolerado.

“Yo me atrevería en lo personal, no como instituto, a opinar que personas que tengan ese perfil de defensa o que hayan cometido algún delito contra las mujeres, no tienen opción de poder juzgar con imparcialidad y perspectiva de género, ni siquiera de investigar o sancionar”, puntualizó.