Llega Julia Roberts a la televisión con la serie Homecoming

La otrora llamada “Novia de Hollywood”, de 51 años, dará vida a una trabajadora social que ayuda a veteranos de guerra a incorporarse a la vida civil

Para Julia Roberts no fue difícil la transición del cine a la televisión, la actriz dará vida a Heidi en la serie Homecoming de Amazon Prime Video.

Luego de 30 años de carrera cinematográfica, la ganadora del Oscar fue seducida por Sam Esmail, quien también es el creador de la serie de televisión “Mr. Robot” (2015-presente), para protagonizar esta historia de suspenso psicológico que se estrenará el próximo 2 de noviembre en Prime Video de Amazon.

La actriz dijo que no decidió cambiar el cine por las series de televisión, sino que fue la forma en que el director le planteó la serie lo que la llevó a interpretar a una psicóloga para la serie Homecoming, programa que ayuda a veteranos de guerra a reincorporarse a la vida civil, pero que luego de retirarse comienza una historia de paranoia y conspiraciones.

“Fue una forma interesante de presentarme el proyecto, de introducir la historia, de introducir los personajes que son interpretados por actores increíbles”, se habló de la forma de trabajar juntos y finalmente se sitió atraía y se animó a hacerlo y confió en que esta serie guste a las personas, porque “es un producto que no se había hecho antes”.

Respecto al reto que le representó adaptarse a una serie de televisión, Roberts, de 51 años, dijo que estuvo realmente consentida durante la grabación, e incluso fue muy similar a filmar una película de cine, porque en este trabajo Esmail es quien dirige los 10 episodios de la serie, mientras que en otros programas hay una rotación de directores.

Resaltó que tanto la comunicación, como el set y la dirección fue muy similar a la experiencia cinematográfica, por lo que se sintió cómoda con esto; no obstante, reconoció que hubo mucho trabajo, con horarios más largos, se requirió más tiempo para saber qué se quería hacer con el personaje y tuvo más tiempo para trabajar con eso, lo cual fue un gran reto.

Además, Julia Roberts, se dijo dispuesta a trabajar con cualquier director de cine mexicano.