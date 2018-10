Impacta discurso de Gloria Trevi

Las acusaciones y confesiones que Gloria Trevi lanzó en los Latin American Music Awards sacudieron al medio del espectáculo y las redes sociales.

“Esta noche expuse mi corazón y levanté mi voz. Ha sido un momento muy vulnerable, pero al mismo tiempo me ha hecho más fuerte”, escribió Trevi en twitter la madrugada de ayer.

“Espero de todo corazón que mi mensaje llegue a todas partes y le sirva a quien lo necesite. Los amoo!!!”, añadió.

En su discurso de siete minutos en Los Ángeles, Trevi revivió los abusos que sufrió desde su adolescencia por quien fuera su productor, Sergio Andrade, a quien nunca mencionó por su nombre.

Durante su desgarradora alocución, la regiomontana rechazó que hubiese sido cómplice de corrupción de menores, sino más bien víctima de la manipulación y violencia de Andrade.

Al lado del productor, dijo, vivió 17 años de humillaciones.

Su revelación en la gala del Dolby Theatre fue tendencia en las redes sociales –incluso en Brasil– con más impacto que la propia ceremonia.

“Los que me conocen saben lo que he tenido que enfrentar y trabajar para poder estar aquí con ustedes. Los que no me conocen y por eso no me quieren, seguramente escucharon miles de historias de mí, entre ellas, que estuve en la cárcel”.

La cantante quedó en libertad el 21 de septiembre de 2004.

Responsabilizó a una televisora de haber orquestado, a finales de los 90, acusaciones infundadas.

“Una televisora fue el epicentro del eco de todos los medios, y fueron miles de horas de programas de televisión… donde decían que yo tenía un clan de corrupción de menores. Le pusieron el (clan) Trevi (Andrade) por delante: (el clan) Trevi-X.

“Y dije equis porque eso fue (Sergio Andrade) en mi vida. Él no fue mi creador, ni mi descubridor”, manifestó, para luego ser ovacionada.

“Mi abusador hoy por hoy está libre y él no sólo me hizo daño a mí, sino a muchas otras jóvenes, y muy probablemente lo sigue haciendo”.

“Dicen que una mentira, de tanto repetirla se vuelve verdad, pero no: yo no fui su cómplice. Yo tenía 15 años, con una mentalidad de 12, cuando conocí al gran productor, quien buscó convertirse en un espejismo del amor y se hizo pasar por mi única oportunidad de llegar a alcanzar mis sueños, para poco a poco empezar a desgarrarme, a aislarme”.