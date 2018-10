Después de la controversia, Apu será eliminado de Los Simpson

Como muchos recordarán, a finales de 2017 se levantó una polémica alrededor del personaje de Apu en Los Simpson; el documental The Problem with Apu, exponía que el amistoso dueño del minisúper era un estereotipo racial negativo para todos los hindúes, sobretodo para aquellos que migraron o eran descendientes de migrantes en Estados Unidos.

El principal argumento era que el esposo de Manjula se mantenía en una mediocridad, al tener un doctorado en ingeniería y ser simplemente el dueño de una tienda de conveniencia sin intención de aspirar a más; asimismo, su aspecto físico y forma de expresarse no era la adecuada.

Después de todo esto, y de que el canal Fox emitiera una especie de respuesta en uno de los capítulos de la serie animada; se ha decidido eliminar al personaje.

Esto lo dio a conocer Adi Shankar, productor de televisión conocido por traer la serie de Castlevania, quien reveló que varias personas cercanas a la producción de Los Simpson, así como cercanos a Matt Groening, le mencionaron que ese sería el destino de Apu.

El plan es simplemente que deje de aparecer, sin mayor aspavientos, nada de muertes o alguna clase de despedida; de un momento a otro, el hindú dejará de ser una persona importante en la ciudad de Springfield.

Fox no ha emitido una declaración al respecto; cuando el medio IndieWire, quienes entrevistaron a Shankar por el tema, trató de ponerse en contacto con el canal, este se limitó a decir que Apu aparece en uno de los recientes episodios, “Highway to Heaven”; no obstante, se ha hecho notar que sólo se muestra en un collage de personajes, no como alguien relevante.

Shankar concluyó que este es un movimiento cobarde por parte de los responsables del longevo show; pues no se toma una posición como tal ante la problemática, simplemente se están haciendo a un lado.

Él por su parte hará un capítulo especial de Los Simpson centrado en Apu, con un guión especial que le fue proporcionado mediante una campaña donde le pedía a los fans que escribieran una historia que dignificará al amigo de Homero. El cual subirá a su canal de YouTube cuando esté terminado.

Fuente: SDP noticias