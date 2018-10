Desea Avilés explorar en el cine

Con una larga trayectoria en la escena teatral, Lila Avilés se impuso en la edición 16 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) con su ópera prima “La Camarista”, que ganó el premio a Mejor Película de Ficción.

La actriz sostuvo que tras esta experiencia fílmica, en la que invirtió todos sus ahorros, desea continuar trabajando como directora, por lo que ya trabaja su siguiente material, el cual irá hacia el género del suspenso.

“No tengo formación de cineasta, pero llevo muchos años en el teatro, yo soy una directora de actores, y lo que más me interesa es el juego con el actor.

“Además, el cine me permite juntar la dirección con la fotografía, que es otra de mis pasiones”, expresó Avilés, quien añadió que no le interesa hacer cine de entretenimiento.

La también directora de teatro dijo que estaba satisfecha porque su proyecto obtuviera el galardón en una categoría en la que compitió contra filmes de cinco mujeres más.

“¡Venga! Que las mujeres que se animan a hacer cine tenemos mucho que contar”, expresó luego de recibir el Ojo del FICM.

La cineasta contó que quiso retratar la soledad de una mujer que cada día de su vida se mantiene preguntando y recorriendo pasillos, esperando a que alguien le abra, porque para ella es una metáfora de la vida.

Será Cine Caníbal la que distribuirá la película en 2019, pero antes, “La Camarista” continuará su recorrido por festivales.

“Vamos a Estocolmo, Suiza, Los Ángeles, Ginebra, Marruecos y Singapur”, apuntó la realizadora.