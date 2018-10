Urge a definir terminación de carretera

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) debe de revelar cuándo se concluirá con las obras de ampliación y remodelación de la carretera federal número 15, afirmó Claudia Pavlovich Arellano.

La Gobernadora del Estado lanzó un exhorto a la SCT para que puntualmente brinde a los sonorenses un panorama de cómo se encuentra actualmente la obra y para cuándo se tiene calculado concluir.

Manifestó que aunque el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a dar prioridad a las obras federales inconclusas para su culminación, tiene cierto temor de que quepa la posibilidad de que no se acabe la obra.

“Les hago un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, que por favor nos diga cuándo van a terminar, va a venirse un cambio en el Gobierno y a mí me preocupa mucho, porque no quisiera que esa carretera se quedase inconclusa, yo estoy segura que no, porque el Presidente electo ha dicho que las obras federales que están inconclusas les va a dar prioridad y me imagino que la carretera obviamente va a ser una de ellas”, expuso.

Recordó que esta obra ya tiene varios meses de retraso y aunque la última vez se había dicho que su culminación sería en noviembre, la realidad dista en demasía del hecho de que hay varios tramos inconclusos.

Reconoció el esfuerzo que hizo el Gobierno federal en la enorme inversión que realizó para la construcción de casi toda la carretera federal número 15, Estación Don-Nogales, fuera de concreto hidráulico, pero no se vislumbra para cuando se terminen las obras.

“La vedad es que no vemos para cuando van a terminar y ese es un punto muy importante porque nos han dicho, en agosto, siempre no, en noviembre; ya se llegó noviembre y bueno, no hay que ser expertos para poder decir que no se va a terminar en noviembre”, apuntó.

Puntualizó que es de suma importancia que los sonorenses sepan qué es lo que va a pasar con esta obra que mejorará la movilidad en el Estado, pero hasta el momento de concluirse en su totalidad.